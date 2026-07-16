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Балласт интересов

VK меняет структуру работы холдинга после введения санкций ЕС

Холдинг VK (MOEX: VKCO) 16 июля продал свои 100% в отечественном магазине приложений RuStore гендиректору компании—разработчика сервиса. VK также принял решение полностью отказаться от домена .com и завершить переход на домен .ru. Эксперты связывают эти действия с попыткой компании снизить санкционные риски после того, как Евросоюз ввел ограничения против компании. Ранее сервисы VK и приложение мессенджера Max уже были удалены из App Store, а 16 июля они пропали и из магазина Google Play.

VK махнул рукой на зону .com и западные магазины приложений

VK махнул рукой на зону .com и западные магазины приложений

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

VK махнул рукой на зону .com и западные магазины приложений

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

VK продал отечественный магазин приложений RuStore, о передаче 100% бизнеса компания сообщила “Ъ” утром 16 июля. По данным ЕГРЮЛ, с 15 июля новым владельцем компании—разработчика RuStore (ООО «Много приложений») стал ее гендиректор Дмитрий Панкрушев. До этого компания полностью принадлежала дочерней организации МКПАО ВК — ООО «Компания ВК». В холдинге добавили, что команда RuStore продолжит внедрять продуктовые обновления, развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу магазина.

Позднее VK сообщил, что его приложения Max и VK удалены из магазина Google Play.

«Установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений. Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в Max и приложениях VK»,— пояснили там. Затем из Google Play также исчезли приложения «Дзена», сервиса объявлений «Юла» (принадлежит VK), «Одноклассников» и Mail.ru. Помимо того, в компании также сообщили о полном переходе на домен .ru.

Торги акциями VK 16 июля начались с падения. К семи утра цена на пределе составляла 140 руб. и просела до 133 руб. После официального заявления об удалении приложений VK из Google Play акции опустились до 128 руб. К 14:50 цена оправилась к 132 руб., но на 17 часов составила 129,65 руб. (–7,28%).

Компания «Много приложений» зарегистрирована 6 февраля 2023 года. Первым учредителем было ООО «Рэдмэдробот». В начале 2024 года VK выкупил 70% компании (см. “Ъ” от 12 февраля 2024 года), через несколько месяцев — и оставшиеся 30%. В 2025 году, по данным «Контур.Фокус», выручка ООО составила 1,4 млрд руб. при чистой прибыли 48,2 млн руб. Выручка VK по итогам первого квартала 2026 года увеличилась на 6% год к году, до 37,6 млрд руб. Отчитываясь по сегменту «Экосистемные сервисы», куда входит RuStore, а также «Почта Mail», «Облако Mail», VK Play и т. д., компания заявляла о выручке 6,5 млрд руб. (рост на 1% год к году).

В конце июня Apple удалила несколько приложений VK из App Store, а в начале июня — и приложение Max (см. “Ъ” от 25 июня). 13 июля Евросоюз ввел санкции против головной структуры холдинга и его дочерней компании ООО «Коммуникационная платформа» — разработчика и оператора национального мессенджера Max (см. “Ъ” от 13 июля). Совет ЕС заявлял, что компания «сотрудничала с российскими властями, в том числе предоставляя им данные о пользователях».

Решение о продаже RuStore вероятно связано с попыткой выйти из-под санкционных рисков самой платформы, говорит гендиректор ИК «Инициатива» Алексей Гориславец.

Стоимость актива он оценивает в 2 млрд руб. Такой шаг поможет RuStore дистанцироваться от санкционных рисков, а VK — снизить корпоративную долговую нагрузку, объясняет он. Эффективность решения будет зависеть от того, переданы ли новому владельцу не только доли, но и фактический контроль над финансированием, менеджментом и стратегическими решениями, считает гендиректор и основатель Atomic Capital Александр Зайцев.

Переход VK в зону .ru обусловлен стратегической логикой, говорит руководитель отдела доменов «Руцентра» Георгий Казаров. По его словам, для платформы такого масштаба домен является критической инфраструктурой, включающей API, авторизацию и партнерские интеграции, и его размещение в национальной зоне повышает управляемость активами в российской юрисдикции. «Уведомления от компании о переезде рекламных интеграций на домен .ru мы не получали, судя по всему, он был вынужденным и срочным»,— говорит директор по продуктам официального партнера RuStore по монетизации данных UMG.team Владилен Ситников.

Сервис возник как альтернатива сервисам Google и Apple, напоминает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. Исходя из расходов на развитие, не исключено, что RuStore как самостоятельный проект убыточен: его вывод из периметра VK призван хотя бы немного улучшить инвестиционный профиль компании, считает она. При этом все кооперационные сохранятся, говорит эксперт.

VK, «Макс», Mail.ru и «Одноклассники» и пропали из Google Play

После юридического отделения RuStore приложения VK, вероятнее всего, останутся в магазине: само по себе размещение сервисов санкционной компании в каталоге не означает, что ограничения автоматически распространяются и на владельца площадки, говорит собеседник “Ъ” на ИТ-рынке. Дальнейшее развитие событий будет зависеть прежде всего от позиции контрагентов и формулировок возможных новых санкций, добавляет он.

Если давление уже конкретно на RuStore начнет усиливаться, наиболее вероятный сценарий, что VK сам выведет свои приложения из магазина и сосредоточится на альтернативных каналах распространения: загрузке APK-файлов, предустановке на устройства, размещении в магазинах производителей смартфонов, говорит собеседник “Ъ”. Кроме того, подсанкционные российские компании уже используют обходные модели, например через приложения с другими названиями, подобные решения могут применяться и с RuStore, считает он.

Варвара Полонская, Филипп Крупанин

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