Балласт интересов

Холдинг VK (MOEX: VKCO) 16 июля продал свои 100% в отечественном магазине приложений RuStore гендиректору компании—разработчика сервиса. VK также принял решение полностью отказаться от домена .com и завершить переход на домен .ru. Эксперты связывают эти действия с попыткой компании снизить санкционные риски после того, как Евросоюз ввел ограничения против компании. Ранее сервисы VK и приложение мессенджера Max уже были удалены из App Store, а 16 июля они пропали и из магазина Google Play.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран VK махнул рукой на зону .com и западные магазины приложений

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ VK махнул рукой на зону .com и западные магазины приложений

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

VK продал отечественный магазин приложений RuStore, о передаче 100% бизнеса компания сообщила “Ъ” утром 16 июля. По данным ЕГРЮЛ, с 15 июля новым владельцем компании—разработчика RuStore (ООО «Много приложений») стал ее гендиректор Дмитрий Панкрушев. До этого компания полностью принадлежала дочерней организации МКПАО ВК — ООО «Компания ВК». В холдинге добавили, что команда RuStore продолжит внедрять продуктовые обновления, развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу магазина.

Позднее VK сообщил, что его приложения Max и VK удалены из магазина Google Play.

«Установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений. Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в Max и приложениях VK»,— пояснили там. Затем из Google Play также исчезли приложения «Дзена», сервиса объявлений «Юла» (принадлежит VK), «Одноклассников» и Mail.ru. Помимо того, в компании также сообщили о полном переходе на домен .ru.

Торги акциями VK 16 июля начались с падения. К семи утра цена на пределе составляла 140 руб. и просела до 133 руб. После официального заявления об удалении приложений VK из Google Play акции опустились до 128 руб. К 14:50 цена оправилась к 132 руб., но на 17 часов составила 129,65 руб. (–7,28%).

Компания «Много приложений» зарегистрирована 6 февраля 2023 года. Первым учредителем было ООО «Рэдмэдробот». В начале 2024 года VK выкупил 70% компании (см. “Ъ” от 12 февраля 2024 года), через несколько месяцев — и оставшиеся 30%. В 2025 году, по данным «Контур.Фокус», выручка ООО составила 1,4 млрд руб. при чистой прибыли 48,2 млн руб. Выручка VK по итогам первого квартала 2026 года увеличилась на 6% год к году, до 37,6 млрд руб. Отчитываясь по сегменту «Экосистемные сервисы», куда входит RuStore, а также «Почта Mail», «Облако Mail», VK Play и т. д., компания заявляла о выручке 6,5 млрд руб. (рост на 1% год к году).

В конце июня Apple удалила несколько приложений VK из App Store, а в начале июня — и приложение Max (см. “Ъ” от 25 июня). 13 июля Евросоюз ввел санкции против головной структуры холдинга и его дочерней компании ООО «Коммуникационная платформа» — разработчика и оператора национального мессенджера Max (см. “Ъ” от 13 июля). Совет ЕС заявлял, что компания «сотрудничала с российскими властями, в том числе предоставляя им данные о пользователях».

Решение о продаже RuStore вероятно связано с попыткой выйти из-под санкционных рисков самой платформы, говорит гендиректор ИК «Инициатива» Алексей Гориславец.

Стоимость актива он оценивает в 2 млрд руб. Такой шаг поможет RuStore дистанцироваться от санкционных рисков, а VK — снизить корпоративную долговую нагрузку, объясняет он. Эффективность решения будет зависеть от того, переданы ли новому владельцу не только доли, но и фактический контроль над финансированием, менеджментом и стратегическими решениями, считает гендиректор и основатель Atomic Capital Александр Зайцев.

Переход VK в зону .ru обусловлен стратегической логикой, говорит руководитель отдела доменов «Руцентра» Георгий Казаров. По его словам, для платформы такого масштаба домен является критической инфраструктурой, включающей API, авторизацию и партнерские интеграции, и его размещение в национальной зоне повышает управляемость активами в российской юрисдикции. «Уведомления от компании о переезде рекламных интеграций на домен .ru мы не получали, судя по всему, он был вынужденным и срочным»,— говорит директор по продуктам официального партнера RuStore по монетизации данных UMG.team Владилен Ситников.

Сервис возник как альтернатива сервисам Google и Apple, напоминает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. Исходя из расходов на развитие, не исключено, что RuStore как самостоятельный проект убыточен: его вывод из периметра VK призван хотя бы немного улучшить инвестиционный профиль компании, считает она. При этом все кооперационные сохранятся, говорит эксперт.

После юридического отделения RuStore приложения VK, вероятнее всего, останутся в магазине: само по себе размещение сервисов санкционной компании в каталоге не означает, что ограничения автоматически распространяются и на владельца площадки, говорит собеседник “Ъ” на ИТ-рынке. Дальнейшее развитие событий будет зависеть прежде всего от позиции контрагентов и формулировок возможных новых санкций, добавляет он.

Если давление уже конкретно на RuStore начнет усиливаться, наиболее вероятный сценарий, что VK сам выведет свои приложения из магазина и сосредоточится на альтернативных каналах распространения: загрузке APK-файлов, предустановке на устройства, размещении в магазинах производителей смартфонов, говорит собеседник “Ъ”. Кроме того, подсанкционные российские компании уже используют обходные модели, например через приложения с другими названиями, подобные решения могут применяться и с RuStore, считает он.

Варвара Полонская, Филипп Крупанин