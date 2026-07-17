Илью Ремесло задержали по делу о военных фейках

Блогера Илью Ремесло задержали в Санкт-Петербурге по делу о распространении фейков о вооруженных силах России (ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сообщение подтвердил адвокат блогера Сергей Бадашмин в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

По сведениям ТАСС, дело расследует Главное следственное управление СКР. Господин Бадашмин также сообщил, что Илью Ремесло доставляют в Москву. «Здесь будут проведены следственные действия, затем будет решаться вопрос по мере пресечения»,— сообщил адвокат. Он отметил, что время судебного заседания определит Басманный районный суд.

В марте 2026 года Илья Ремесло опубликовал в своем Telegram-канале несколько постов с резкой критикой российских властей. Он подтвердил, что написал их лично. Ранее блогер был известен критикой оппозиционера Алексея Навального. С 2017 по 2023 год Илья Ремесло входил в состав Общественной палаты России. Он отвечал за противодействие распространению недостоверной информации в интернете, а также выступал заявителем по ряду уголовных дел. После резонансных публикаций блогера госпитализировали в психбольницу № 3 в Петербурге.