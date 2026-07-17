Илью Ремесло задержали по делу о военных фейках
Блогера Илью Ремесло задержали в Санкт-Петербурге по делу о распространении фейков о вооруженных силах России (ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сообщение подтвердил адвокат блогера Сергей Бадашмин в Telegram-канале.
Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ
По сведениям ТАСС, дело расследует Главное следственное управление СКР. Господин Бадашмин также сообщил, что Илью Ремесло доставляют в Москву. «Здесь будут проведены следственные действия, затем будет решаться вопрос по мере пресечения»,— сообщил адвокат. Он отметил, что время судебного заседания определит Басманный районный суд.
В марте 2026 года Илья Ремесло опубликовал в своем Telegram-канале несколько постов с резкой критикой российских властей. Он подтвердил, что написал их лично. Ранее блогер был известен критикой оппозиционера Алексея Навального. С 2017 по 2023 год Илья Ремесло входил в состав Общественной палаты России. Он отвечал за противодействие распространению недостоверной информации в интернете, а также выступал заявителем по ряду уголовных дел. После резонансных публикаций блогера госпитализировали в психбольницу № 3 в Петербурге.
Уголовные дела о так называемых «фейках» о Вооруженных силах России (ст. 207.3 УК РФ) стали возбуждаться с марта 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. В рамках такой статьи обвинялись муниципальные депутаты, журналисты, блогеры и активисты.
К примеру, в Санкт-Петербурге активиста Бориса Романова обвинили в дискредитации ВС РФ из-за видеоролика о действиях российской армии на Украине, а жителя города отправили под стражу за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Журналистку RusNews Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии по обвинению в распространении недостоверных сведений о российской армии. Также по этой статье были арестованы бывший зампред партии «Яблоко» Максим Круглов, красноярская журналистка Светлана Хустик, ростовчанин Максим Рачков, а также военный блогер Андрей Куршин.