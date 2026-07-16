На Украине сменили премьер-министра
Верховная рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины
Верховная рада Украины назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром. За назначение генерального директора НАК «Нафтогаз Украины» проголосовали 289 депутатов, против — один.
Сергей Корецкий
Фото: @sergii.koretskyi.page
Господин Корецкий заявил, что будет стремиться к тому, чтобы кабмин под его руководством стал «правительством обороны, экономического развития и европейской интеграции». Главными приоритетами в своей работе он назвал расширение ВПК страны, социальную защиту, подготовку к предстоящей зиме и поддержку бизнеса.
«Украина станет членом Европейского союза. Это один из конституционных приоритетов. И это историческая миссия нашего поколения»,— сказал он, выступая в парламенте до начала голосования (цитата по «Интерфакс Украина»). Он заверил, что его правительство сделает все необходимое на этом пути.
На посту премьера Сергей Корецкий сменил Юлию Свириденко, которая возглавляла правительство с 17 июля 2025 года. За несколько дней до ее отставки президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве. По его словам, это необходимо для смены политической системы в стране.
Подробнее о смене правительства Украины — в материале «Ъ» «Киевская премьера».
Смена правительства на Украине, включая замену премьер-министра, по замыслу президента Владимира Зеленского, призвана продемонстрировать западным партнёрам способность Киева к обновлению власти и борьбе с коррупционным наследием прежней администрации. Предыдущий премьер, Юлия Свириденко, возглавляла правительство Украины с 17 июля 2025 года и покинула пост незадолго до годовщины своего назначения. До неё, с марта 2020 года по 16 июля 2025 года, правительство возглавлял Денис Шмыгаль, который затем исполнял обязанности главы кабинета до утверждения Верховной радой нового состава.
Причиной изменений стало расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении коррупционного скандала, связанного с главой президентской администрации Андреем Ермаком, назначенцем которого была Юлия Свириденко. Её отставка стала политически безопасным шагом для Зеленского, чтобы показать Западу продолжение борьбы с коррупцией и демонтаж кадрового наследия Ермака. Однако, по информации украинских СМИ, вероятный новый премьер Сергей Корецкий тесно связан с Тимуром Миндичем, которого называли «кошельком Зеленского» и который был фигурантом расследования НАБУ по делу о крупной коррупционной схеме в энергетике.