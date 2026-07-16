На Украине сменили премьер-министра

Верховная рада Украины назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром. За назначение генерального директора НАК «Нафтогаз Украины» проголосовали 289 депутатов, против — один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Корецкий

Фото: @sergii.koretskyi.page Сергей Корецкий

Фото: @sergii.koretskyi.page

Господин Корецкий заявил, что будет стремиться к тому, чтобы кабмин под его руководством стал «правительством обороны, экономического развития и европейской интеграции». Главными приоритетами в своей работе он назвал расширение ВПК страны, социальную защиту, подготовку к предстоящей зиме и поддержку бизнеса.

«Украина станет членом Европейского союза. Это один из конституционных приоритетов. И это историческая миссия нашего поколения»,— сказал он, выступая в парламенте до начала голосования (цитата по «Интерфакс Украина»). Он заверил, что его правительство сделает все необходимое на этом пути.

На посту премьера Сергей Корецкий сменил Юлию Свириденко, которая возглавляла правительство с 17 июля 2025 года. За несколько дней до ее отставки президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве. По его словам, это необходимо для смены политической системы в стране.

Подробнее о смене правительства Украины — в материале «Ъ» «Киевская премьера».