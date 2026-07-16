Минэкономразвития определило первых 12 участников реестра цифровых платформ

Минэкономики обнародовало предварительный перечень цифровых посреднических платформ, которые первыми попадут под действие нового закона о платформенной экономике (289-ФЗ). Предварительно в реестр будут включены 12 платформ, из них 11 — это крупнейшие российские ресурсы (маркетплейсы, агрегаторы услуг, включая такси и сервисы доставки), также предусмотрено включение одной иностранной площадки:

Avito (www.avito.ru);

Delivery Club (www.market-delivery.yandex.ru);

Joom (www.joom.ru);

Lamoda (www.lamoda.ru);

Ozon (www.ozon.ru);

Wildberries (www.wildberries.ru);

«Купер» (www.kuper.ru);

«Магнит Маркет» (www.mm.ru);

«Яндекс Маркет» (www.market.yandex.ru);

«Яндекс Go» (www.go.yandex.ru);

«Яндекс Еда» (www.eda.yandex.ru);

«Яндекс Путешествия» (www.travel.yandex.ru).

Закон, который вступит в силу с 1 октября 2026 года, устанавливает единые правила для платформ-посредников. Как пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко, главная цель документа — защита прав как продавцов, так и покупателей. Участники реестра будут обязаны тщательнее проверять контрагентов: идентифицировать продавцов через госинформресурсы до допуска на площадку, а также проверять наличие сертификатов соответствия и регистрацию в системе маркировки. «Такой подход создает единое правовое поле для дальнейшего развития платформенной экономики в России», — сказал Дмитрий Григоренко.

Официальный запуск реестра синхронизирован со вступлением закона в силу — 1 октября 2026 года. При этом перечень не является закрытым. Платформы, не попавшие в предварительный список, могут подать заявку на включение, если соответствуют критериям: суточная аудитория свыше 100 тыс. человек и годовой оборот партнеров более 50 млрд руб., либо наличие более 10 тысяч активных партнеров.