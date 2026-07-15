В России зарегистрируют товарный знак «Дух Анкориджа»

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Дух Анкориджа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Документы поступили в Роспатент 10 июля. Заявитель хочет зарегистрировать знак по 3-му классу международной классификации товаров и услуг — к нему относятся в том числе духи, одеколоны, ароматическая вода.

Выражение «дух Анкориджа» появилось после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в августе 2025 года. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков позднее говорил, что Москва подразумевает под «духом Анкориджа» сложившуюся между лидерами стран атмосферу доверия. Также словосочетание применяется российскими дипломатами, когда речь идет об обозначенных по итогам той встречи договоренностях. Владимир Путин отмечал, что «дух Анкориджа, хотя и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но в Анкоридже мы обсуждали определенные возможности завершения кризиса».

Подробнее о встрече на Аляске — в репортаже Андрея Колесникова.