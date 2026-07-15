Алюминий очищают от премии

Разбирательство ФАС в отношении «Русала» (MOEX: RUAL) по признакам навязывания невыгодных условий местным переработчикам в базовом сценарии грозит штрафом в размере около $290 млн, подсчитали эксперты. ФАС требует от компании отказаться в России от европейской премии, что «Русал» считает нарушением закона о конкуренции. Переработчики же отмечают, что из-за высоких цен на сырье теряют долю рынка и сокращают программы развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Русал» может быть оштрафован по возбужденному в отношении компании антимонопольному делу на сумму до $100 млн, при агрессивном, маловероятном сценарии — $500–600 млн, подсчитали в БКС. Как поясняют аналитики, штраф ФАС может составлять от 1% до 15% выручки на соответствующем рынке. Управляющий партнер Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик уточняет, что штраф не может превышать 2% от выручки 2025 год, базовый размер — 1,95% без учета смягчающих и отягчающих обстоятельств. Таким образом, исходя из выручки «Русала» за 2025 год в размере $14,81 млрд базовый штраф может составить $288,79 млн.

ФАС 15 июля сообщила, что возбудила в отношении «Русала» дело по признакам навязывания невыгодных условий российским переработчикам. В конце марта служба предупредила компанию о необходимости исключить из договоров положения, из-за которых цены на металл в России превышали экспортные. Как сообщали в ФАС, для потребителей на внутреннем рынке «Русал» учитывает премию, основанную на европейском показателе, хотя алюминий из РФ сегодня поставляется в основном в Азию, где цены ниже. В проекте анализа практик ценообразования на рынке алюминия (есть у “Ъ”) предлагается определять цены на металл в России исходя из отгрузок в Китай, Азию, Европу и Америку, котировок на Лондонской бирже металлов (LME) либо Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) в зависимости от направления, без учета расходов на доставку.

В ФАС уточнили, что после выдачи предупреждения «Русал» дважды ходатайствовал о продлении срока его исполнения, однако так и не выполнил требования службы. Акции «Русала» на Московской бирже на 16:50 дешевели на 5,15%, до 23,13 руб. за бумагу.

Максим Шаскольский, глава ФАС, июнь 2026 года, «Прайм»: Российские переработчики алюминия должны получать сырье не дороже, чем зарубежные.

Россия — второй рынок для «Русала» после КНР, следует из отчетности. В 2025 году продажи российским потребителям увеличились на 3,2%, до $3,85 млрд, что соответствует 26% от всей выручки. На Китай пришлось $5,17 млрд (35%), на Южную Корею — $1,19 млрд (8%).

В конце июня «Русал» подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании недействительным предупреждения ФАС. Предварительное заседание назначено на 26 августа.

В «Русале» заявили “Ъ”, что считают требования к новой сбытовой политике противоречащими закону о конкуренции, так как предложенная формула цены предполагает сегрегацию потребителей на разные группы с разным уровнем цен.

Советник Lidings Наталья Тотахеваге говорит, что обжалование предупреждения не блокирует возбуждение дела. По ее словам, отмена предупреждения дает основание притормозить процесс и может повлиять на итог, если суд поддержит ФАС, что происходит в значительной части споров, это укрепит позицию службы. Наиболее вероятным сценарием юрист считает штраф с последующим оспариванием в суде. Вероятность избежать штрафных санкций в случае возбуждения административного дела невысока, отмечает и гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Ярослав Кулик полагает, что «Русал» рассчитывает достичь с ФАС консенсуса, а суд нужен, чтобы выиграть время и создать правовое поле для урегулирования. Старший консультант «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова напоминает, что ФАС в судебном порядке утверждала мировые соглашения, например, в рамках «дела металлургов». В 2022 году ФАС признала НЛМК, ММК и «Северсталь» виновными в поддерживании монопольно высоких цен на прокат, назначив по 6,4–8,7 млрд руб. оборотных штрафов. В ходе судебных споров стороны договорились о смягчении санкций.

Собеседник “Ъ” среди переработчиков отмечает, что алюминий — база для производства упаковки для продуктов, напитков, лекарств и значимый материал в строительстве и энергетике. По его словам, российских игроков сегодня теснят китайские конкуренты, которым металл достается дешевле, переработчики в РФ сокращают планы по модернизации и расширению производств. Как отмечает источник “Ъ”, защиту внутреннего рынка могло бы обеспечить введение потолка цен, запрет на экспорт трейдерами, норматив продаж алюминия на бирже, минимальный объем поставок на внутренний рынок и согласование торгово-сбытовой политики с ФАС, чтобы надбавки и премии были публичны.

Другой источник “Ъ” говорит, что принудительное снижение внутренних цен усугубит давление на EBITDA «Русала».

По его словам, хотя переработчики получат сырье дешевле, что повысит их конкурентоспособность и должно снизить цены на конечную продукцию, это может спровоцировать отток металла и дефицит на внутреннем рынке, так как предлагаемый регуляторами механизм лицензирования экспорта может не сработать: «Всегда есть возможность минимально переработать металл, присвоить другой код ТН ВЭД и формально выйти из-под ограничений». Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин отмечает, что доля стоимости алюминия в издержках переработчиков в большинстве случаев не превышает нескольких процентов, а сложности компаний связаны в основном с крепким рублем, ростом тарифов на электроэнергию и транспорт и налоговой нагрузкой.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев