Рыбе нашли место для хранения

Рост потребления рыбной продукции стимулирует рыбопромышленников масштабировать бизнес. Так, производитель рыбных полуфабрикатов Vici арендовал логопарк на 50 тыс. кв. м в Новой Москве, который обойдется компании почти в 1 млрд руб. ежегодно. Такие крупные сделки в этом году редкость из-за падения спроса на склады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Каллиников / фотохост-агентство РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / фотохост-агентство РИА Новости

Производитель рыбных полуфабрикатов Vici в России арендовал около 50 тыс. кв. м в логопарке «RNBA Шишкин лес» в Новой Москве, рассказали два источника “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости. По словам собеседника “Ъ”, близкого к сделке, договор аренды подписала компания «Форт Транс Логистика», входящая в группу «Океан» наряду с Vici. В RNBA и Vici не ответили на запрос “Ъ”. В Nikoliers, которую называют консультантом сделки, отказались от комментариев.

Vici выпускает крабовые палочки, имитацию крабового мяса, креветки, полуфабрикаты в Советске Калининградской области. Мощность производства превышает 120 тыс. тонн в год, сообщало правительство региона. В 2025 году выручка ООО «Вичи Русь» выросла на 4,5%, до 25,1 млрд руб., чистая прибыль — на 1,9%, до 2,4 млрд руб. Ранее бенефициарами компании были мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис и Людас Скерус. В 2024 году бизнес был передан российской компании — АО «УК “Группа Океан”» (см. “Ъ” от 8 апреля 2024 года). Акционерами последнего, сказано в отчетности ООО «Вичи Русь», выступают Мария Бухарова и Вадим Визельтер.

RNBA строит складскую недвижимость. По собственным данным, портфель застройщика составляет 567 тыс. кв. м, среди которых логопарки «Парк Рябиновая» в Москве, а также подмосковные «Парк М-4», «Парк Весна», «Парк Лето». «Шишкин лес» — крупнейший объект группы на 330 тыс. кв. м. RNBA реализует проект совместно с девелопером MR Group Романа Тимохина.

По оценке директора департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International Александра Шевелева, ставка аренды площадей могла составить 18–18,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год с учетом НДС и операционных расходов. Таким образом, ежегодный платеж группы «Океан» за объект в Новой Москве составит 900–925 млн руб. Источник “Ъ”, знакомый с деталями сделки, знает, что ежегодно компания будет тратить 990 млн руб. на аренду этого склада. Это крупнейшая сделка по аренде площадей на складском рынке Московского региона в первой половине 2026 года, говорит господин Шевелев.

Выбор этого объекта мог быть связан с тем, что комплекс предусматривает возможность организации мультитемпературного хранения, что важно для компании данного сегмента, отмечает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев.

Сделка такого масштаба может свидетельствовать о росте бизнеса, не исключает партнер NF Group Константин Фомиченко.

В пояснительной записке к бухотчетности ООО «Вичи Русь» сказано, что в 2025 году выручка компании от продажи рыбной продукции выросла на 50,7%, морских продуктов в рассоле — на 28,7%, крабовой продукции — на 6,5%, панированной рыбной продукции (кулинарии) — на 3,2%.

Спрос на рыбную продукцию в 2026 году начал расти. Согласно NTech, в январе—марте 2026 года ее совокупные продажи в рознице в натуральном выражении увеличились на 7% год к году, до 313 тыс. тонн, в деньгах — на 15%, до 212 млрд руб. При этом объем производства переработанной и консервированной рыбной продукции в России в январе—мае 2026 года составил 1,71 млн тонн, сократившись на 2,75% год к году, следует из данных Росстата. Выпуск продукции из рыбы достиг 1,26 млн тонн, потеряв 3,54% год к году.

Рынок складской недвижимости сейчас переживает сложные времена. По итогам января—июня объем сделок со складской недвижимостью в целом по России снизился на 57% год к году, до 603 тыс. кв. м, минимального показателя с 2020 года, следует из подсчетов NF Group. Это объясняется охлаждением интереса со стороны основных потребителей складов — крупных маркетплейсов, которые сейчас сфокусированы на оптимизации площадей и сокращении издержек (см. “Ъ” от 25 июня).

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова