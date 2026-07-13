Киевская премьера

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении провести обновление исполнительной власти, началом которого станет замена премьера Юлии Свириденко. Год назад она возглавила правительство как креатура на тот момент могущественного, а позже опального и отправленного в отставку главы президентской администрации Андрея Ермака. Уход Свириденко призван продемонстрировать западным союзникам и донорам способность Киева к перезагрузке власти и ее зачистке от коррупционного наследия прежней администрации. Вероятный новый премьер — глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий тесно связан с другим известным коррупционером, бежавшим от уголовного преследования в Израиль Тимуром Миндичем, которого называли «кошельком Зеленского».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Свириденко

Фото: Mindaugas Kulbis / AP Юлия Свириденко

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Юлия Свириденко покидает пост премьер-министра Украины, несколько дней не доработав до годичного срока в этой должности, которую заняла 17 июля 2025 года. Исполнять обязанности премьера до утверждения Верховной радой нового состава правительства будет первый вице-премьер—министр энергетики Денис Шмыгаль, который уже был главой украинского кабинета до 16 июля 2025 года.

На период транзита в исполнительной власти, который не должен стать продолжительным, украинское правительство вернулось к ситуации лета прошлого года, когда главой кабинета был все тот же Денис Шмыгаль.

Однако принципиальное отличие состоит в том, что тогда офис Зеленского возглавлял еще не впавший в опалу в связи с громким коррупционным скандалом серый кардинал украинской политики Андрей Ермак.

Второе лицо в Киеве — Ермак, расставлявший своих людей на многих руководящих постах, был вынужден уйти в отставку в ноябре прошлого года после начала расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Активность НАБУ вызвала международный резонанс и поставила в неловкое положение союзников и доноров Киева, которые узнали о том, как разворовываются миллиарды западной помощи Украине. В этой ситуации вынужденная отставка Ермака позволила перевести на него стрелки и вывести из-под огня критики и возможного удара самого Зеленского.

После ухода Ермака назначенная на премьерский пост с его подачи Юлия Свириденко формально оставалась фигурой, обладавшей наибольшим административным весом в Киеве среди других должностных лиц, которых привел с собой Ермак. За год работы в кресле премьера она официально не была уличена в коррупционных делах, но и не стала самостоятельной фигурой, так и оставшись малозаметным техническим премьером.

Отставка Свириденко стала для Зеленского несложным и политически абсолютно безопасным способом продемонстрировать Западу, что борьба с коррупцией в стране не ограничивается отстранением от власти Ермака и включает в себя демонтаж его политического и кадрового наследия.

Как заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя начавшееся переформатирование украинского правительства, решение Зеленского было принято с оглядкой на западных союзников Киева. «Этот шаг делается под давлением внешних сил и объясняется необходимостью зачистки кадрового "наследия Ермака", который сам по себе символ коррупции. А как давать в руки креатуры коррупционера новые увеличенные транши ЕС и НАТО? Чистка "наследия Ермака" будет продолжена и в виде замены профильных министров, но их предлагать будет уже новый премьер, а руководителей МИДа и Минобороны — Зеленский»,— отметил российский дипломат.

Не исключено, что Юлию Свириденко назначат новым послом Украины в Вашингтоне вместо Ольги Стефанишиной, которая на прошлой неделе подала прошение об увольнении «по личным обстоятельствам». Как написала 12 июля газета The Financial Times, скоропостижная отставка Стефанишиной, возможно, была вызвана начатым НАБУ расследованием покупки ею элитной квартиры в центре Киева, в ЖК «Львовская площадь», по цене в четыре раза ниже рыночной.

Ольга Стефанишина провела в Вашингтоне менее года — украинскую дипмиссию в США она возглавила в прошлом августе, до этого поработав министром юстиции и вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

По информации украинского издания «Страна», президент Зеленский будет добиваться утверждения Верховной радой на пост нового премьера нынешнего главы компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого, который представляет украинские деловые круги, не имеет политического опыта и в правительстве никогда не работал.

Подтверждением того, что именно Корецкий является избранником президента, стало то, что вслед за объявлением об отставке Свириденко в своем Telegram-канале Зеленский разместил свое фото с Корецким. В подписи к фото он поблагодарил Корецкого за работу на посту главы «Нафтогаза».

Вероятное выдвижение Сергея Корецкого на пост премьера в Киеве связывают с его близостью к фигуре Тимура Миндича, совладельца фирмы «Квартал 95», и еще с одним скандальным персонажем, который стал фигурантом расследования НАБУ дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. До его отъезда в Израиль Миндича называли «кошельком Зеленского».

Согласно законодательству Украины, президент не может единолично провести смену премьера — решение о новом главе правительства должна будет одобрить Верховная рада, которая также утверждает новый состав правительства. Вопрос о том, готовы ли будут законодатели подыграть затеянной президентом аппаратной интриге, остается открытым.

Сергей Строкань