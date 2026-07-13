Трамп: США берут под контроль Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы берут под контроль Ормузский пролив. В эфире Fox News он заявил, что США будут «стражами пролива» и намерены брать плату за обеспечение безопасности. Ответственность за нарушение договоренностей о перемирии и эскалацию американский президент возложил на Иран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Мы забираем контроль над проливом и, видимо, будем им управлять. Мы станем стражами пролива. Возможно, ангелами-хранителями. И нам нужна компенсация за это», — заявил господин Трамп в программе «Fox & Friends».

8 июля США и Иран возобновили боевые действия в районе Персидского залива. 11 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива «до окончания вмешательства США в регионе». Подписанный странами меморандум о взаимопонимании считается недействительным.