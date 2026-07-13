ЕС не согласовал 21-й пакет санкций против России

Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать на встрече в Брюсселе 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас. По ее словам, одно из разногласий касается потолка цен на российскую нефть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас

Фото: Marius Burgelman / AP Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас

Фото: Marius Burgelman / AP

«Я сожалею, что у нас нет согласия по 21-му пакету, хотя мы находимся близко»,— сказала госпожа Каллас на пресс-конференции после заседания Совета ЕС (трансляция велась на YouTube-канале Reuters).

По словам Каи Каллас, в новый санкционный список войдут 250 позиций. Из перечня исключили ограничения на поставки российской рыбы. «Я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы»,— отметила она.

Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету антироссийских санкций 9 июня. Ожидается, что список будет включать санкции против компаний в сфере производства БПЛА, временную заморозку потолка цен на российскую нефть, ограничения на импорт и другие меры, сообщала Кая Каллас.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа собирается с санкциями».