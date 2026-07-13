ЕС не согласовал 21-й пакет санкций против России
Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать на встрече в Брюсселе 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас. По ее словам, одно из разногласий касается потолка цен на российскую нефть.
Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас
Фото: Marius Burgelman / AP
«Я сожалею, что у нас нет согласия по 21-му пакету, хотя мы находимся близко»,— сказала госпожа Каллас на пресс-конференции после заседания Совета ЕС (трансляция велась на YouTube-канале Reuters).
По словам Каи Каллас, в новый санкционный список войдут 250 позиций. Из перечня исключили ограничения на поставки российской рыбы. «Я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы»,— отметила она.
Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету антироссийских санкций 9 июня. Ожидается, что список будет включать санкции против компаний в сфере производства БПЛА, временную заморозку потолка цен на российскую нефть, ограничения на импорт и другие меры, сообщала Кая Каллас.
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Несогласование нового пакета санкций Евросоюза против России не является единичным случаем. Например, в 2025 году Венгрия и Словакия уже блокировали 18-й пакет антироссийских санкций, выступая против предложений по поэтапному прекращению импорта энергоносителей из России, в том числе российского природного газа и сырой нефти. Подобные разногласия часто возникают из-за опасений отдельных стран ЕС по поводу влияния санкций на их энергетическую безопасность или экономику.
Проблема потолка цен на российскую нефть регулярно становится предметом дискуссий в ЕС. Например, ещё в конце 2025 года страны G7 и Евросоюз обсуждали возможность замены потолка цен на запрет морских перевозок сырья, чтобы снизить доходы России от реализации нефти. В мае 2026 года власти ЕС рассматривали возможность заморозить потолок цен на российскую нефть на уровне $44,1 за баррель, а не повышать его, несмотря на рост мировых котировок, и эта мера также могла войти в 21-й пакет санкций. Ценовые ограничения на российские нефтепродукты были введены в действие в феврале 2023 года, и с тех пор ЕС регулярно пересматривал механизм ограничения на сырую нефть.