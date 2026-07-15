Новак поручил ФАС проработать снижение норматива продаж дизеля на бирже до 10%

Вице-премьер России Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Сейчас этот показатель составляет 16%. Об этом сообщила пресс-служба правительства после совещания господина Новака по ситуации на топливном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В пресс-релизе отмечается, что топливо, которое раньше покупалось через трейдеров, теперь будет реализовываться напрямую через нефтяные компании, объединяющие все этапы производственного цикла. На совещании представили доклады Минэнерго и Минсельхоз. Представители министерств отчитались о топливообеспечении сельхозпроизводителей, мерах по снабжению агропромышленного комплекса необходимыми ресурсами на время уборочной кампании, а также о ценообразовании на нефтепродукты в регионах.

Нормативы продаж дизеля на бирже фиксируют обязательный минимальный процент от всего топлива, который крупные нефтяные компании должны продавать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. С 1 июля по 30 сентября правительство снизило с 15% до 10% норматив по продажам бензина на бирже. По словам Александра Новака, решение приняли для стабилизации ситуации на биржевом рынке.