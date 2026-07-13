Все украдено до нас

Объем свежих утечек данных из российских компаний в первом полугодии 2026 года заметно снизился, однако активность на теневых площадках выросла почти на 60%. По данным ИБ-специалистов, число впервые опубликованных баз сократилось в четыре раза, а их объем — в 22 раза, при этом количество сообщений о продажах достигло 38,1 тыс. Основными целями злоумышленников стали ритейл, образование и госсектор, а стоимость баз на черном рынке варьируется от $50 до $20 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

За январь—июнь 2026 года ИБ-аналитики обнаружили в открытом доступе 54 базы данных с актуальностью 2026 года, содержащие в совокупности 24,3 млн строк, рассказали “Ъ” специалисты Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс Технолоджис»). За аналогичный период 2025 года было выявлено в четыре раза больше баз, а их объем был больше в 22 раза. При этом аналитики указывают на рост активности на теневых ресурсах, связанных с утечками, несмотря на сокращение числа свежих данных. За полгода количество сообщений о распространении баз данных на специализированных форумах и в теневых Telegram-каналах выросло с 23,8 тыс. до 38,1 тыс., то есть почти на 60%.

Аналитики SBA выделяют три основных типа утечек в 2026 году: массовые клиентские базы (ритейл, e-commerce, образование, программы лояльности), которые позволяют мошенникам быстро подбирать сценарии обмана под конкретный контекст; корпоративные выгрузки с внутренними документами, переписками, бухгалтерией и учетными записями, открывающие возможность для атак на подрядчиков и сотрудников; а также наиболее опасный сценарий с компрометацией ИТ-инфраструктуры и уничтожением резервных копий, совмещающий утечку, остановку бизнес-процессов и давление через угрозу публикации данных.

Эксперты департамента киберразведки компании F6 в январе—июне 2026 года обнаружили 88 новых случаев публикации утечек баз данных российских компаний и организаций. По сравнению с первым полугодием 2025 года (162 публикации) количество впервые опубликованных баз уменьшилось на 46%. В публичном доступе за первое полугодие оказались в основном ФИО граждан, адреса проживания, пароли, даты рождения, паспортные данные, номера мобильных телефонов и адреса электронной почты. Общий объем новых публикаций баз данных, по подсчетам F6,— 114 млн строк, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «Ъ» направил запрос в Роскомнадзор.

«Cвежих утечек действительно стало меньше, зато вторичный рынок сейчас просто кипит. Изменился и вектор атак: раньше злоумышленникам хватало найти уязвимость на сайте, выкачать клиентскую базу и выложить на продажу, сейчас фокус сместился на глубокий взлом корпоративной инфраструктуры. Кроме того, старых баз накопилось столько, что их агрегируют и продают повторно под видом эксклюзива, а сами старые дампы стремительно обесцениваются: их размещают почти даром, чтобы набрать популярность аккаунта на профильных форумах»,— отмечает аналитик сервиса проактивного мониторинга внешних цифровых угроз Jet CSIRT «Инфосистемы Джет» Станислав Янчев.

Исчезновение баз с персональными данными из «полуоткрытой» продажи, по словам основателя сервиса разведки утечек данных мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, наблюдается еще с прошлого года. Связано это с ростом конкуренции между ботами-пробивщиками, операторы которых скупают новые утечки персональных данных на условиях эксклюзива, чтобы повысить качество своих «услуг» и привлечь новых клиентов. При этом по косвенным признакам самих утечек не становится меньше из всех отраслей экономики. Что касается продажи устаревших баз под видом новых, то этот вид обмана всегда был популярен в даркнете, «однако попасться на него могут лишь новички, поскольку компиляция легко выявляется по отпечаткам баз, ранее попадавших на открытый рынок». Разброс цен на теневом рынке в 2026 году составляет от $50 до $10–20 тыс. в зависимости от объема, актуальности и критичности данных, при этом за базы госсервисов обычно просят больше, чем за базы, например, онлайн-магазинов, отмечают в F6.

Филипп Крупанин