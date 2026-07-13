Путин: Россия работает над защищенной от ВСУ системой снабжения Крыма топливом

Власти России работают над созданием системы снабжения Крыма нефтепродуктами, которая станет недосягаемой для ВСУ. Об этом заявил президент Владимир Путин на мероприятиях ОНФ «Все для Победы!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться». — сказал он (цитата по ТАСС). Подробности Владимир Путин не привел. Он при этом выразил уверенность в том, что ситуация с поставками топлива в регионы постепенно «будет выправляться».

Крым в конце мая стал первым из российских регионов, в котором возник дефицит топлива. Свободно купить бензин и ДТ можно только в определенные дни на некоторых АЗС, при этом действует ограничение по объему на один автомобиль. По оценкам главы Крыма Сергея Аксенова, ситуация «остается напряженной и сохранится на некоторое время».