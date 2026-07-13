Путин: Россия работает над защищенной от ВСУ системой снабжения Крыма топливом
Власти России работают над созданием системы снабжения Крыма нефтепродуктами, которая станет недосягаемой для ВСУ. Об этом заявил президент Владимир Путин на мероприятиях ОНФ «Все для Победы!».
Фото: пресс-служба президента РФ
«Начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться». — сказал он (цитата по ТАСС). Подробности Владимир Путин не привел. Он при этом выразил уверенность в том, что ситуация с поставками топлива в регионы постепенно «будет выправляться».
Крым в конце мая стал первым из российских регионов, в котором возник дефицит топлива. Свободно купить бензин и ДТ можно только в определенные дни на некоторых АЗС, при этом действует ограничение по объему на один автомобиль. По оценкам главы Крыма Сергея Аксенова, ситуация «остается напряженной и сохранится на некоторое время».
Проблемы с поставками топлива в Крым (регион) и другие южные регионы России начались в конце мая 2026 года и связывались с атаками ВСУ (Вооружённые силы Украины) на трассу Р-280 «Новороссия», проходящую через новые территории. Это привело к логистическим трудностям, введению ограничений на продажу бензина и дизельного топлива на местных заправках, а также к появлению системы QR-кодов в Севастополе для регулирования отпуска топлива. Власти Крыма (регион), включая главу региона Сергея Аксенова, постоянно работают над решением этой проблемы, взаимодействуя с федеральным центром.
В июне 2026 года президент Владимир Путин уже заявлял, что поставки топлива на Крымский полуостров будут наращиваться как по земле, так и по морю. В ответ на дефицит также был введен полный запрет на экспорт дизельного топлива до 31 июля 2026 года. Минэнерго России создало отраслевой штаб для урегулирования ситуации с топливом на юге страны, в который вошли крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.