Владимир Зеленский «получил мятеж»

Смещение с должности популярного на Украине министра обороны Михаила Федорова вызвало многочисленные акции протеста в Киеве и других городах. Сам уволенный министр со своей отставкой не согласился, его открыто поддержали многие депутаты и некоторые высокопоставленные военные.

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Еще 15 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вслед за премьер-министром Юлией Свириденко намерен сменить главу Минобороны Михаила Федорова. Главным претендентом на этот пост называли министра внутренних дел Игоря Клименко. Украинские СМИ указывали, что смена премьер-министра и обновление правительства изначально могли быть задуманы для того, чтобы убрать с высокого поста Михаила Федорова. Главной претензией к министру обороны Зеленский назвал его конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Однако истинным мотивом отставки Федорова многие наблюдатели называют его растущий авторитет в обществе, что делает его опасным конкурентом Зеленского в борьбе за пост президента.

Ранее именно этот фактор был ключевым в конфликтах с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-главой ГУР Кириллом Будановым (внесен РФ в список террористов и экстремистов). Первый в итоге стал послом Украины в Лондоне, а второй — новым главой администрации Зеленского.

Утром 16 июля Верховная рада должна была проголосовать за кандидатуры нового премьера и членов его кабинета. Список кандидатов на министерские портфели быстро попал в СМИ, но в нем отсутствовали две фамилии: будущих глав МИДа и Минобороны. Их кандидатуры должен был внести лично президент. Но он этого не сделал. В итоге депутатам удалось согласовать назначение нового главы кабмина — им стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий — после чего уйти на затяжной перерыв.

Причина — в массовых протестах из-за увольнения Федорова, которые охватили 12 крупных городов Украины. По оценкам местных СМИ, они стали самыми масштабными с начала военного конфликта с Россией в 2022 году.

В Киеве люди собрались у здания офиса президента с картонными плакатами, на которых призывали вернуть Федорова и отправить в отставку Сырского. Протестующие скандировали: «Позор!»

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Одновременно стало известно, что видный представитель партии Зеленского «Слуга народа» Никита Патураев подал заявление о сложении мандата народного депутата в знак несогласия с действиями президента. Федорова поддержал командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый. А еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс назвал отставку Федорова «большой неожиданностью» и отметил, что «вызывает вопросы, зачем это делается».

Сам Федоров дал в Киеве пресс-конференцию, которую украинские СМИ охарактеризовали как «мятеж». Выступая перед журналистами, он признался, что предлагал Зеленскому уволить Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. Министр подробно остановился на причинах своей неприязни к Сырскому, обвинив его в интригах, срыве реформы территориальных центров комплектования (ТЦК) и в том, что не давал работать самому Федорову. Уволенный министр рассказал, что Зеленский предложил ему стать его советником, но он отказался и призвал главу государства пересмотреть решение о его отставке.

Федоров также поддержал протестующих и призвал депутатов проявить смелость в ходе голосования по кандидатурам в министры в новом кабинете. «Я поступаю по совести и обращаюсь к депутатам: поступайте и вы по совести! Где ваши яйца сказать вслух, где настоящая проблема?» — заявил он.

Вскоре после этого Владимир Зеленский дал понять, что менять свое решение об увольнении Федорова не собирается, но тот останется в его команде. Украинский лидер также указал, что глава МВД Игорь Клименко, несмотря на слухи о его отказе от должности, все еще рассматривается как кандидат на этот пост. В задачи нового министра обороны, по словам Зеленского, должна будет войти реализация реформы ТЦК (ранее за нее должен был отвечать Сырский).

Позднее стало известно, что назначение министров обороны и иностранных дел станет предметом дискуссии внутри фракции «Слуга народа». Однако депутаты не смогли прийти к согласию. В итоге Верховная рада проголосовала за новый состав правительства без двух министров. Ближайшее заседание парламент намечено на 18 августа.

Вероника Вишнякова