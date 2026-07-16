В Кремле не считают критическими трудности в экономике России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трудности в российской экономике не носят критического характера. Такой оценкой господин Песков поделился на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера», — сказал господин Песков. Он отметил, что макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. «Текущая экономическая ситуация в целом стабильна», — подчеркнул пресс-секретарь.

Господин Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин и правительство регулярно обсуждают ситуацию в экономике, им известны ее проблемы. По его словам, у властей есть понимание того, «что надо делать для регулировки, выправления ситуации».

Вчера Центробанк опубликовал июльские результаты ежемесячного опроса аналитиков о перспективах экономики России. Эксперты пересмотрели в сторону увеличения прогноз по ключевой ставке и инфляции в 2026 и 2027 годах. По их оценкам, ключевая ставка составит 14,5% и 10%, а инфляция — 6,2% и 4,6%.