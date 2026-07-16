В Кремле не считают критическими трудности в экономике России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трудности в российской экономике не носят критического характера. Такой оценкой господин Песков поделился на брифинге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера», — сказал господин Песков. Он отметил, что макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. «Текущая экономическая ситуация в целом стабильна», — подчеркнул пресс-секретарь.
Господин Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин и правительство регулярно обсуждают ситуацию в экономике, им известны ее проблемы. По его словам, у властей есть понимание того, «что надо делать для регулировки, выправления ситуации».
Вчера Центробанк опубликовал июльские результаты ежемесячного опроса аналитиков о перспективах экономики России. Эксперты пересмотрели в сторону увеличения прогноз по ключевой ставке и инфляции в 2026 и 2027 годах. По их оценкам, ключевая ставка составит 14,5% и 10%, а инфляция — 6,2% и 4,6%.
Несмотря на заявления о стабильности, в российской экономике наблюдается замедление роста ВВП, который, по оценкам аналитиков на 2025 год, снизился с 1,4% в первом квартале до 0,6% в третьем, а также прогнозируется замедление роста в 2026 году. По разным оценкам, рост ВВП в 2026 году составит от 0,5–1,5% до 1–2%. Отмечены проблемы, такие как нехватка рабочей силы, дорогие кредиты, рост цен на энергию, транспорт, а также общая неопределенность, влияющая на выполнение контрактов и инвестиционные проекты.
Санкции, введенные против России недружественными государствами, создают множество сложностей на макроэкономическом уровне, приводя к потере рынков сбыта и затрудняя импорт высокотехнологичной продукции. Они также осложняют взаиморасчеты со странами, желающими торговать без ограничений. Президент Владимир Путин и правительство разрабатывают меры для преодоления негативных тенденций в экономике, а премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что к устойчивому росту экономика должна вернуться в 2027 году.