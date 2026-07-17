FT: фильму «Одиссея» Кристофера Нолана предсказывают рекордные кассовые сборы

Новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» в первый уикенд проката может собрать более $200 млн по всему миру, включая $80–100 млн в 3900 североамериканских кинотеатрах, пишет Financial Times (FT). Как отмечают опрошенные газетой аналитики, это превосходит показатели предыдущего хита режиссера — «Оппенгеймера» и может вывести летние кассовые сборы на допандемийный уровень. Мировая премьера фильма состоится 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Одиссея» Кристофера Нолана

Фото: Syncopy Кадр из фильма «Одиссея» Кристофера Нолана

Фото: Syncopy

Как пишет FT, интерес зрителей к трехчасовому блокбастеру, снятому полностью на камеры IMAX, очень высок. Лондонский BFI IMAX продал 28 тыс. билетов за одни сутки, заработав £750 тыс. Это втрое больше, чем у «Оппенгеймера». Глава IMAX Ричард Гелфонд сообщил о самых высоких предпродажах в истории компании: билеты во многие залы распроданы на первые пять недель проката. По данным BFI IMAX, фильм «превосходит все показатели» в Великобритании.

Эксперты отмечают, что нынешний киносезон может побить рекорд 2019 года. С начала мая общие кассовые сборы в США достигли $2,5 млрд, что на 7% выше, чем за аналогичный период в прошлом году. По прогнозам специалистов, росту сборов будут способствовать не только «Одиссея», но и уже вышедшие хиты — «Истории игрушек 5» и байопик Майкла Джексона «Майкл», а также будущие премьеры, включая «Человек-паук: Новый день».

Екатерина Наумова