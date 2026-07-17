FT: фильму «Одиссея» Кристофера Нолана предсказывают рекордные кассовые сборы
Новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» в первый уикенд проката может собрать более $200 млн по всему миру, включая $80–100 млн в 3900 североамериканских кинотеатрах, пишет Financial Times (FT). Как отмечают опрошенные газетой аналитики, это превосходит показатели предыдущего хита режиссера — «Оппенгеймера» и может вывести летние кассовые сборы на допандемийный уровень. Мировая премьера фильма состоится 17 июля.
Кадр из фильма «Одиссея» Кристофера Нолана
Фото: Syncopy
Как пишет FT, интерес зрителей к трехчасовому блокбастеру, снятому полностью на камеры IMAX, очень высок. Лондонский BFI IMAX продал 28 тыс. билетов за одни сутки, заработав £750 тыс. Это втрое больше, чем у «Оппенгеймера». Глава IMAX Ричард Гелфонд сообщил о самых высоких предпродажах в истории компании: билеты во многие залы распроданы на первые пять недель проката. По данным BFI IMAX, фильм «превосходит все показатели» в Великобритании.
Эксперты отмечают, что нынешний киносезон может побить рекорд 2019 года. С начала мая общие кассовые сборы в США достигли $2,5 млрд, что на 7% выше, чем за аналогичный период в прошлом году. По прогнозам специалистов, росту сборов будут способствовать не только «Одиссея», но и уже вышедшие хиты — «Истории игрушек 5» и байопик Майкла Джексона «Майкл», а также будущие премьеры, включая «Человек-паук: Новый день».
Кристофер Нолан, британско-американский кинорежиссер, известен такими фильмами, как «Оппенгеймер», «Начало», «Темный рыцарь», «Интерстеллар», «Престиж» и «Мементо». Он является голливудским режиссером и был удостоен рыцарского титула. В 2024 году Нолан получил «Оскар» за лучшую режиссуру фильма «Оппенгеймер», который также был признан лучшим фильмом и получил «Золотой глобус».
Фильм «Одиссея» — это новый амбициозный голливудский проект Кристофера Нолана, выход которого запланирован на лето 2026 года. Его производство осуществляется Universal Pictures с использованием новой технологии IMAX. Съемки фильма проходили в различных локациях, включая Марокко, остров Фавиньяна и Грецию. В фильме задействованы голливудские звезды, такие как Мэтт Деймон в роли Одиссея, Энн Хэтэуэй в роли Пенелопы и Том Холланд в роли Телемаха. У Нолана заключен выгодный контракт со студией Universal Pictures, по которому он получает процент от мировых сборов и отчисления от продаж на физических носителях и в онлайн-кинотеатрах.
В 2025 году Кристофер Нолан был избран новым президентом Американской гильдии режиссеров (DGA), которая представляет интересы режиссеров в США и за рубежом. Он отметил, что отрасль переживает колоссальные перемены. Ранее, в 2023 году, Голливуд пережил забастовку сценаристов и актеров, что привело к остановке съемок кино и сериалов. Тем не менее, на фоне этих событий, сборы от его предыдущего фильма «Оппенгеймер» и фильма «Барби» составили $386 млн за первую неделю проката, что стало одним из самых прибыльных уикендов для киноиндустрии за последние четыре года.