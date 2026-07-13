ЕС ввел санкции против VK
Российская компания VK (MOEX: VKCO) попала под санкции Европейского союза. Необходимость рестриктивных мер в Совете Европы объяснили тем, что VK — материнская компания ООО «Коммуникационная платформа», разработавшего мессенджер «Макс». Пресс-служба VK заявила «Ъ», что санкции ЕС не влияют на работу «ВКонтакте» и «Макса».
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
В документе на правовом портале ЕС утверждается, что VK сотрудничала с российскими властями. Компания предоставляла данные о пользователях своих сервисов, которые размещали запрещенный в стране контент, в том числе о боевых действиях на Украине. По данным ЕС, VK «оказывает техническую поддержку репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции».
В конце июня Apple удалила из App Store основные приложения VK, в том числе соцсети, мессенджер, музыкальный и видеосервисы. Американская компания объяснила это решение санкционными правилами. В VK утверждают, что для удаления приложений из App Store нет юридических оснований. 4 июня из онлайн-магазина Apple был удален мессенджер «Макс». Сейчас ранее скачанные приложения работают, однако их нельзя обновлять. Кроме того, пользователям не приходят push-уведомления из этих сервисов и мессенджеров.
Подробнее — в материале «Ъ» «Исключительный подход».
Санкции Евросоюза, направленные на оказание давления на Россию, затрагивают различные секторы, включая IT, финансы и медиа. ЕU регулярно расширяет списки ограничений, которые могут включать физических и юридических лиц, обвиняемых в обходе санкций, распространении пропаганды или причастности к кибератакам. Хотя введение санкций преследует цель усиления давления, зачастую их эффективность снижается из-за адаптации российских компаний к новым условиям и поиску альтернативных решений. К тому же нередко ответные меры принимаются и со стороны России.
ЕС аргументирует свои действия необходимостью предотвращения обхода введенных ранее ограничений, а также борьбой с дезинформацией и киберугрозами. Помимо VK под санкции попадали и другие крупные IT-компании, такие как NtechLab, а также связанные с ней физические лица, например, сотрудники ФСИН и судебных органов, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за системные нарушения прав человека. В то же время, как показали предыдущие события, компании стремятся минимизировать влияние санкций на свою операционную деятельность, и санкции не всегда приводят к пропорциональному ущербу, особенно спустя длительное время после их введения.