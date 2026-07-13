ЕС ввел санкции против VK

Российская компания VK (MOEX: VKCO) попала под санкции Европейского союза. Необходимость рестриктивных мер в Совете Европы объяснили тем, что VK — материнская компания ООО «Коммуникационная платформа», разработавшего мессенджер «Макс». Пресс-служба VK заявила «Ъ», что санкции ЕС не влияют на работу «ВКонтакте» и «Макса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В документе на правовом портале ЕС утверждается, что VK сотрудничала с российскими властями. Компания предоставляла данные о пользователях своих сервисов, которые размещали запрещенный в стране контент, в том числе о боевых действиях на Украине. По данным ЕС, VK «оказывает техническую поддержку репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции».

В конце июня Apple удалила из App Store основные приложения VK, в том числе соцсети, мессенджер, музыкальный и видеосервисы. Американская компания объяснила это решение санкционными правилами. В VK утверждают, что для удаления приложений из App Store нет юридических оснований. 4 июня из онлайн-магазина Apple был удален мессенджер «Макс». Сейчас ранее скачанные приложения работают, однако их нельзя обновлять. Кроме того, пользователям не приходят push-уведомления из этих сервисов и мессенджеров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Исключительный подход».