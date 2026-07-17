Правительство внесло в Госдуму проект мер для стабилизации цен на топливо
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, включающий новые меры по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы. Документ оформлен как проект поправок к уже рассматриваемой инициативе об изменении Налогового кодекса, сообщила пресс-служба правительства.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Документ был одобрен правительством на заседании 16 июля.
Для стабилизации ситуации на топливном рынке в России уже приняли несколько мер — увеличили загрузку нефтеперерабатывающих заводов и перенесли их ремонты, начали использовать запасы топлива, ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива в дополнение к запрету на экспорт бензина. Кроме того, правительство до конца года разрешило оборот бензина «Евро-3», качество которого не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза.
О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «У импортеров пролилась солярка».
Проект мер по стабилизации цен на топливо, инициированный правительством, является частью усилий по регулированию топливного рынка. Ранее, в конце июня, вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать квотирование экспорта нефтепродуктов и меры по закрытию схем «серого» экспорта, который власти называли одной из причин резкого роста цен. Минэнерго предлагало составлять закрытые списки экспортеров топлива.
Кризис на рынке нефтепродуктов назрел к середине лета 2023 года, когда цены на бензин длительное время держались на высоких уровнях. Оптовые цены на бензин на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) росли с конца весны 2023 года, обновляя абсолютные максимумы. Это было связано как с плановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов в мае, так и с увеличением экспорта на фоне сокращения демпфирующих выплат.
Власти РФ ранее неоднократно применяли меры для стабилизации ситуации. Например, 21 сентября 2023 года был введен временный запрет на экспорт товарного бензина и дизельного топлива для насыщения внутреннего рынка и снижения цен. Также обсуждалось повышение нормативов обязательных продаж бензина и дизеля на бирже. Правительство поручало Минэнерго и ФАС проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке. В начале июля 2026 года Александр Новак заявлял, что импорт топлива и продление нулевой ввозной пошлины на нефтепродукты являются одними из мер по стабилизации ситуации.
Текущие меры направлены на сохранение стабильности внутреннего топливного рынка в условиях сезонного спроса и плановых ремонтов НПЗ. Президент Владимир Путин также давал поручения правительству о мерах стабилизации цен на топливо и обеспечении сельскохозяйственных производителей, что подчеркивает социальную значимость данного вопроса.