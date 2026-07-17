Правительство внесло в Госдуму проект мер для стабилизации цен на топливо

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, включающий новые меры по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы. Документ оформлен как проект поправок к уже рассматриваемой инициативе об изменении Налогового кодекса, сообщила пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Документ был одобрен правительством на заседании 16 июля.

Для стабилизации ситуации на топливном рынке в России уже приняли несколько мер — увеличили загрузку нефтеперерабатывающих заводов и перенесли их ремонты, начали использовать запасы топлива, ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива в дополнение к запрету на экспорт бензина. Кроме того, правительство до конца года разрешило оборот бензина «Евро-3», качество которого не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «У импортеров пролилась солярка».