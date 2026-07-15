Минцифры определило правила компенсации ущерба жертвам мошенников
Минцифры России разработало механизм компенсации ущерба физлицам от действий телефонных мошенников. Банк или оператор должен вернуть жертве деньги, если случай мошенничества будет подтвержден. Это следует из проекта постановления правительства.
Глава Минцифры Максут Шадаев
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Потерпевший должен сообщить банку, что перевел деньги под влиянием мошенников. Кредитная организация проверит, можно ли было остановить операцию как подозрительную. Если нарушение зафиксировано, ущерб возмещает банк. Если кредитная организация решит, что действовала правильно, она должна обратиться к оператору связи.
Оператор должен выяснить, мог ли он вовремя выявить мошеннический номер и принять меры. Если ошибка была на стороне оператора, то компенсацию выплачивает он. Деньги должны быть выплачены за 30 дней. В случае трансграничного перевода — за 60 дней. Если жертва не согласна с решением, его можно оспорить. Инициатива проходит публичное обсуждение, которое продлится до 29 июля. В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Право жертв телефонных мошенников на компенсацию входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Среди других мер — возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки и создание сервиса «красная кнопка» на портале «Госуслуг» для оперативных сообщений о киберпреступлениях.
Подробнее — в материале «Ъ» «С глубоким возмещением».
Инициатива Минцифры по компенсации ущерба от телефонных мошенников является частью более широкой серии мер по борьбе с киберпреступностью, которые Правительство России разрабатывает с 2026 года. Второй пакет этих мер, внесенный в Госдуму в феврале 2026 года и принятый в первом чтении, включает положения о возмещении средств банками и операторами связи, если те не смогли предотвратить мошенническую операцию. Однако ответственность с пользователя не снимается, если организация выполнила все требования, но клиент всё равно передал деньги мошенникам.
Законопроект предполагает внесение изменений в федеральные законы «О связи», «О банках» и «О национальной платежной системе». Помимо компенсаций, он также предусматривает отказ банков в переводах, если на устройстве клиента обнаружено вредоносное ПО, а также обязывает банки возвращать средства в течение 30 дней, если операция была проведена без добровольного согласия клиента и возбуждено уголовное дело. Полная реализация предложений ожидается к началу 2028 года.