Минцифры определило правила компенсации ущерба жертвам мошенников

Минцифры России разработало механизм компенсации ущерба физлицам от действий телефонных мошенников. Банк или оператор должен вернуть жертве деньги, если случай мошенничества будет подтвержден. Это следует из проекта постановления правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минцифры Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Минцифры Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Потерпевший должен сообщить банку, что перевел деньги под влиянием мошенников. Кредитная организация проверит, можно ли было остановить операцию как подозрительную. Если нарушение зафиксировано, ущерб возмещает банк. Если кредитная организация решит, что действовала правильно, она должна обратиться к оператору связи.

Оператор должен выяснить, мог ли он вовремя выявить мошеннический номер и принять меры. Если ошибка была на стороне оператора, то компенсацию выплачивает он. Деньги должны быть выплачены за 30 дней. В случае трансграничного перевода — за 60 дней. Если жертва не согласна с решением, его можно оспорить. Инициатива проходит публичное обсуждение, которое продлится до 29 июля. В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Право жертв телефонных мошенников на компенсацию входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Среди других мер — возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки и создание сервиса «красная кнопка» на портале «Госуслуг» для оперативных сообщений о киберпреступлениях.

Подробнее — в материале «Ъ» «С глубоким возмещением».