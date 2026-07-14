От мэра нашлись тайны

Депутаты горсовета Уфы отправили в отставку главу администрации города Ратмира Мавлиева. Градоначальник с апреля находится под следствием по делу о взятке и превышении полномочий, однако повод для расторжения трудового контракта оказался другим: сити-менеджера лишили доступа к гостайне. Сам господин Мавлиев заявил “Ъ”, что его пытаются очернить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ратмир Мавлиев

Фото: СУ СК РФ по Республике Башкортостан Ратмир Мавлиев

Фото: СУ СК РФ по Республике Башкортостан

Горсовет Уфы 14 июля неожиданно расторг контракт с 36-летним главой администрации. По словам спикера Марата Васимова, в представительный орган поступил документ для служебного пользования, в котором говорилось, что господину Мавлиеву прекратили допуск к государственной тайне, а без него руководить мэрией невозможно.

Ратмир Мавлиев трудился в должности сити-менеджера более четырех лет, до этого три года управлял Нефтекамском. В феврале 2022 года он возглавил столицу республики в статусе и. о. после отставки мэра Сергея Грекова. Глава Башкирии Радий Хабиров тогда характеризовал господина Мавлиева как «человека энергичного». Срок его контракта истекал осенью.

По данным “Ъ”, господин Мавлиев мог оставить должность главы администрации Уфы еще весной — рассматривался его переход на руководящую должность в Минстрое РФ, однако назначения не случилось.

28 апреля градоначальник был задержан и арестован. По версии следствия, мэр участвовал в выводе из муниципальной собственности части земельного участка санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн руб., граничащего с коттеджем, в котором он проживал. Ему также инкриминируют получение 10 млн руб. от представителя строительной компании и сбор с рекламных агентств 31 млн руб. в некоммерческий Общественный фонд развития города, которые якобы пошли на премиальный Lexus.

После задержания Радий Хабиров заявил, что кадровое решение по мэру, в бытность которого «город расцвел», будет принято только после приговора суда. 6 мая подследственному изменили меру пресечения на домашний арест.

С 3 июля Ратмир Мавлиев находится под запретом определенных действий, вину он не признает. С 1 июня и. о. главы является Рустам Шарипов, ранее руководивший администрацией Хайбуллинского района.

На заседании 14 июля депутаты привели неожиданные аргументы для скорейшего удаления градоначальника в отставку. Единоросс Павел Васильев заявил, что после его ареста «на всю власть у нас идет поток грязи». По словам господина Васильева, нельзя допускать, чтобы чиновники тратили деньги «на девушек легкого поведения»: «Это аморалка, это вообще беспредел. Нельзя, чтобы это было в администрации, чтобы это было во власти». Судя по всему, депутат прокомментировал публикации, появившиеся на минувшей неделе в некоторых Telegram-каналах. В них утверждалось, что Ратмир Мавлиев и близкие ему люди якобы пользовались услугами эскортниц в загородных домах.

Депутата Васильева поддержал его коллега по фракции Юлай Муратов: «В воздухе витает всякая информация: и эскортницы, и коррупция, и судьи из Татарстана». «Этот бардак пора заканчивать. Все смотрят как будто сериал "Санта-Барбара"»,— заявил господин Муратов, добавив, что ситуация уже нанесла ущерб на федеральном уровне. По его словам, в 2024 году пограничный патрульный корабль был назван в честь столицы Башкирии и в планах было назвать другой корабль в честь Стерлитамака. «Но, к сожалению, все отрубили из-за нашего коррупционного скандала»,— объяснил депутат.

Завершая обсуждение, Марат Васимов рассказал, что в горсовет поступила информация о том, что «гараж администрации Уфы использовался для перевозки судей из Татарстана». «По этому поводу мы проведем проверку и напишем обращение и в совет судей Республики Башкортостан, Высшую квалификационную комиссию судей России и Квалификационную коллегию судей республики»,— заявил он, не уточняя деталей.

«Цель решения совета — очернить меня в глазах общества и создать отрицательное мнение обо мне, хотя ни один из доводов не находит своего подтверждения, лишь порочит мое имя и деловую репутацию. Тех, кто сегодня допустил различного рода высказывания, ждут соответствующие иски в суд, которые будут направлены в ближайшее время» — таков был комментарий Ратмира Мавлиева, который передал “Ъ” его адвокат Марат Самойлов.

Булат Баширов, Уфа