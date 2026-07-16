Россия в пересчете на чистый спирт

По итогам первого полугодия 2026 года потребление алкоголя в литрах чистого спирта на душу населения составило 7,77 л. Это на 0,54 л (6,5%) меньше, чем за аналогичный период 2025 года (8,31 л). Такие расчеты “Ъ” сделал на основе данных Минздрава, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе (fedstat.ru).

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В топ-10 «пьющих» российских регионов список вошли Еврейская автономная область, Кострома и Чукотка, а возглавил рейтинг Ненецкий автономный округ. Меньше всего пьют в северокавказских республиках – Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Ингушетии. В список «трезвых» регионов вошла Москва: потребление алкоголя в столице снизилось с 5,1 до 4,77 л.

По данным Росалкогольтабакрегулирования (РАТК), в январе—мае 2026 года в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом упали розничные продажи пива, коньяка, тихих вин, а слабоалкогольной продукции — более чем на 50%.

Александр Воронов