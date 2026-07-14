Продажи сидра в России за год выросли почти на 80%

За первые шесть месяцев 2026 года продажи сидра в России выросли до 20,8 млрд руб., что на 77% больше в годовом выражении, сообщили «Ъ» в ЦРПТ (операторе системы «Честный знак»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Продажи сидра российского производства выросли почти на 43%. Импортных напитков — на 16%. Ввод сидра в оборот вырос на 9% — до 83, млн л. Российский сегмент вырос на 11%, импорт из стран, не входящих в ЕАЭС, сократился на 21,5%.

В количественном выражении рост составил 40,35% — до 56 млн л по стране за полгода. По данным ЦРПТ, активнее всего сидр пьют в Белгородской области — 663,75 л на 1 тыс. жителей, следом Ленинградская (615 л), Мурманская (607,5 л), Московская (569 л) и Архангельская (552 л) области.