Продажи сидра в России за год выросли почти на 80%
За первые шесть месяцев 2026 года продажи сидра в России выросли до 20,8 млрд руб., что на 77% больше в годовом выражении, сообщили «Ъ» в ЦРПТ (операторе системы «Честный знак»).
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Продажи сидра российского производства выросли почти на 43%. Импортных напитков — на 16%. Ввод сидра в оборот вырос на 9% — до 83, млн л. Российский сегмент вырос на 11%, импорт из стран, не входящих в ЕАЭС, сократился на 21,5%.
В количественном выражении рост составил 40,35% — до 56 млн л по стране за полгода. По данным ЦРПТ, активнее всего сидр пьют в Белгородской области — 663,75 л на 1 тыс. жителей, следом Ленинградская (615 л), Мурманская (607,5 л), Московская (569 л) и Архангельская (552 л) области.
Рост продаж сидра объясняется не только сезонным спросом на слабоалкогольные напитки и перетоком потребителей из других категорий алкоголя из-за роста акцизов, но и тем, что сидр перестает быть чисто сезонным напитком, воспринимаясь как легкая фруктовая альтернатива вину. Основную аудиторию такого продукта составляют женщины, предпочитающие напитки брожения с менее выраженной горечью, чем у пива. Пики спроса приходятся на декабрь и март, что указывает на восприятие сидра как доступной альтернативы игристым винам в праздничный период.
В 2025 году Росалкогольтабакконтроль (РАТК) уведомил производителей о том, что выпуск сидра не из яблочного сока не предусмотрен законом, и с начала 2026 года регулятор прекращает оборот и регистрацию фруктовых и ароматизированных сидров. Это регулирование направлено на исключение из оборота напитков, имитирующих сидр, и может привести к росту спроса на технические яблоки и их подорожанию. Введение маркировки, а также борьба с неучтенным оборотом алкоголя и т.н. «наливайками» также способствовали обелению рынка и, как следствие, росту официальных показателей. Увеличение акцизов на слабоалкогольные напитки стимулировало производителей мигрировать в более выгодные категории, такие как сидр и пивные напитки. Ставка на слабоалкогольные напитки была существенно повышена в мае 2024 года, что повлияло на себестоимость.