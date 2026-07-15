Инвесторы подсластили кофе
Sucden получил контроль над бизнесом производителя кофе Poetti
Структуры французского производителя сахара Sucden фактически получили контроль над компанией «Милфудс», выпускающей кофе Poetti и Milagro. Стороны договорились о партнерстве, условием которого могла стать передача в залог бизнеса в обмен на товарный кредит, его объем эксперты оценивают в 2–3 млрд руб. Это позволит Sucden влиять на управление «Милфудс». В то же время такая схема может быть промежуточным этапом в большой сделке по приобретению актива.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
Компания «Милфудс» договорилась о стратегическом партнерстве со структурой Sucden в России ООО СДС, следует из письма контрагентам (копия есть у “Ъ”). Соглашение не будет эксклюзивным и направлено на получение доступа к расширенному ассортименту зеленого кофе. Изменения в структуре управления «Милфудс» не предполагаются. Другие параметры соглашения в компании не привели.
Частью сделки, вероятно, стала передача в залог подконтрольному структурам Sucden ООО «Агросервис» доли в «Милфудс» единственного текущего владельца бизнеса Викаса Сои. Соответствующий договор был заключен в июне 2026 года, следует из данных СПАРК. Это обеспечение по товарному кредиту, пояснили “Ъ” в Sucden. «Милфудс», по словам представителя компании, закупает у нее кофе, регулярно увеличивая объемы. На это требуется финансирование.
Sucden — крупная французская продовольственная компания, специализируется на поставках сахара, кофе, какао. В России компания работает с 1991 года и известна как производитель сахара. Sucden принадлежат четыре завода в Липецкой, Пензенской областях и Краснодарском крае. За год они могут выпускать 800 тыс. тонн белого сахара и большой объем побочных продуктов. В управлении компании 260 тыс. га сельхозземель. Ранее в Sucden официально заявляли о намерении сохранить российские активы.
ООО «Милфудс» существует с 2008 года. В 2022 году компания выкупила российские активы финского производителя кофе Pauling. На его мощностях в Твери запустили линейку Poetti. Викас Сои ранее был главой российской Milagro Beverage Company (бренды кофе Milagro, D’Arte, Belagio). Активы этой компании, вероятно, вошли в периметр «Милфудс». Сейчас ей принадлежат права на официальный сайт и бренд Milagro.
До прихода в кофейный бизнес господин Сои работал в холдинге «Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева. Этих предпринимателей на рынке называли конечными владельцами «Милфудс», но официально информация не подтверждалась. Выручка ООО «Милфудс», согласно СПАРК, в 2025 году составила 9,46 млрд руб., увеличившись на 93,9% год к году. Чистая прибыль была 427,9 млн руб. против убытка годом ранее.
В Sucden говорят, что планов входить в уставный капитал «Милфудс» нет. Хотя один из источников “Ъ” на аграрном рынке убежден, что фактически речь идет о завуалированной покупке. Другой собеседник “Ъ” знает, что «Милфудс» прицельно искала покупателя на бизнес. Инвестбанкир Илья Шумов оценивает бизнес «Милфудс» в 2,5–3 млрд руб.
Илья Шумов замечает, что подобная сделка могла бы быть для Sucden частью сценария вертикальной интеграции. Он замечает, что после 2022 года структуры французской компании уже заключали в России сделки купли-продажи. В 2024 году они выкупили ООО «Агро Эко Мокшан» у турецкого агрохолдинга Arbel Group. Консультант практики оценки бизнеса и активов Neo Елизавета Варова объясняет, что бизнес по обжарке кофе гарантирует Sucden в России устойчивый сбыт и позволит заработать на марже готового продукта.
Передачу доли в залог госпожа Варова называет получением контроля без формальной покупки. Это может быть промежуточным этапом в большой сделке по приобретению: схема гарантирует, что актив не перейдет конкурентам. Хотя инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий замечает, что бизнес «Милфудс» растет и требует оборотного капитала. Когда банковское финансирование дорогое, кредитором вполне может выступить поставщик. В таких случаях, по словам эксперта, обычно предполагается, что объем займа сопоставим с масштабом заемщика. Исходя из оценки господина Левицкого, размер бизнеса «Милфудс» мог составить 2–3 млрд руб.
Старший партнер Lidings Андрей Зеленин называет передачу в залог доли в бизнесе в рамках товарного кредита необычной схемой. Традиционно все ограничивается банковскими гарантиями, иногда требуется в поручительство собственника. Младший партнер «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова объясняет, что эта модель слишком сложна для оформления обычной отсрочки платежа. Советник практики корпоративного права МКА «Аронов и партнеры» Антон Новосельцев замечает, что в договоре может быть отдельно зафиксировано право Sucden оставить долю за собой по цене независимого оценщика или передать ее третьему лицу без проведения торгов.