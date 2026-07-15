Потренируются на Польше

Саммит «коалиции желающих» в Париже вновь подтвердил намерения союзников ввести военный контингент на Украину после подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом. В продолжение саммита премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал проведение в стране военных учений, которые станут подготовкой к потенциальному развертыванию сил «коалиции желающих». Их основу составят около 1500 французских и британских военных. При этом Россия неоднократно заявляла, что не допустит развертывания на Украине европейского миротворческого контингента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащие польской армии во время учений

Фото: Czarek Sokolowski / AP Военнослужащие польской армии во время учений

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Конкретные очертания идеи о размещении на Украине после окончания конфликта с Россией военного контингента «коалиции желающих» из военнослужащих более 30 западных стран начали появляться еще более полугода назад. Так, в начале января 2026 года Франция и Великобритания подписали совместную декларацию о намерениях направить своих военных для обеспечения безопасности Украины, как только прекратятся боевые действия. В этой декларации говорилось, что Лондон и Париж намерены разместить военные базы по всей Украине, чтобы предотвратить возможное вторжение России на ее территорию. Анонсировавшие такой сценарий премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон подтверждали, что в рамках гарантий безопасности в стране могут быть размещены тысячи военнослужащих. Речь шла и о контингенте других стран—участниц коалиции.

Однако уже на этом этапе у совместной инициативы Парижа и Лондона появились проблемы с ее реализацией. Так, Москва жестко напомнила о своей позиции, заявив, что любой иностранный контингент на Украине будет восприниматься как законная цель для российской армии. А ряд стран—участниц коалиции, включая Италию, Польшу и Венгрию, публично отказались задействовать своих военных в этой миссии.

Тем не менее по итогам саммита в Париже 13 июля Макрон сообщил о проведении военных учений участников «коалиции желающих» в Польше осенью этого года. На следующий день, 14 июля, польский премьер Дональд Туск уточнил детали: речь идет о конце сентября, а основу многонационального контингента составят около 1500 военных из Франции и Великобритании.

Основной упор на них будет сделан на отработке взаимодействия друг с другом и логистики в рамках заданных сценариев. Туск подчеркнул, что Польша здесь выступит в качестве принимающей стороны, а размещение контингента на Украине возможно только после подписания мирного соглашения с Россией. При этом Туск указал на то, что какие-либо договоренности между сторонами конфликта вряд ли будут заключены до зимы. Ответственность за это он возложил на Москву.

Польский премьер добавил, что Польша не только примет учения на своей территории, но и готова разместить у себя на постоянной основе британо-французский контингент, обеспечив ему логистическую и финансовую поддержку в соответствии с взятыми на себя в рамках ЕС обязательствами по укреплению собственной обороноспособности.

На данный момент в стране размещены примерно 10 тыс. американских военнослужащих, и в Варшаве ожидают, что в страну будут направлены еще около 5 тыс. военных США.

Конкретные параметры будущих учений «коалиции желающих» не разглашаются — возможно, они находятся в стадии обсуждения.

Неизвестны ни точные даты начала и окончания учений, ни конкретный состав их участников.

При этом в Германии уже приняли решение отказаться от участия в учениях как в недостаточно масштабных. А Болгария и вовсе покинула «коалицию желающих», поскольку она, по мнению Софии, не приближает стороны к урегулированию кризиса.

Наконец, нерешенным остается главный вопрос: с того момента как участники коалиции впервые обнародовали идею о размещении многонационального контингента на Украине, позиция России не менялась. А различные источники в западных СМИ не раз сообщали, что реализация инициативы без согласия Москвы будет невозможна. И шансов на то, что Москва его даст, пока крайне мало.

Вероника Вишнякова