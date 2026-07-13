Бывшему брянскому вице-губернатору дали почти 10 лет по делу о фортификациях

Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, его сына Юрия Симоненко, экс-гендиректора ГКУ «Управление капитального строительства» региона Евгения Журы и руководителя ряда строительных фирм Александра Яськова. Экс-чиновники обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями при возведении в регионе оборонительных сооружений, а предприниматели — в пособничестве этому преступлению. Ущерб оценивается более чем в 1,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко в суде

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывший вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко в суде

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, замгубернатора области Николай Симоненко и гендиректор ГКУ «Управление капитального строительства» региона Евгений Жура «принимали объекты, несмотря на имеющиеся недостатки», «допустили завышение сметной стоимости, оплаты невыполненных работ и нарушение технологии строительства фортификационных сооружений», что привело к невозможности их использования. В преступном сговоре, по версии следствия, участвовали и подрядчики — руководитель брянских ООО «Гарден Билд» и ООО «Данила Мастер» Александр Яськов и Юрий Симоненко.

Фигуранты вину не признали. В итоге суд назначил Николаю Симоненко девять лет девять месяцев колонии общего режима, Евгению Журе — девять с половиной лет, обоим запрещено после освобождения занимать руководящие должности на госслужбе в течение двух лет девяти месяцев. Юрий Симоненко и Александр Яськов получили по восемь лет девять месяцев каждый. Суд удовлетворил иск Минфина о взыскании с осужденных в солидарном порядке суммы ущерба.

Защита будет обжаловать приговор.

Алексей Соковнин