Бывшему брянскому вице-губернатору дали почти 10 лет по делу о фортификациях
Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, его сына Юрия Симоненко, экс-гендиректора ГКУ «Управление капитального строительства» региона Евгения Журы и руководителя ряда строительных фирм Александра Яськова. Экс-чиновники обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями при возведении в регионе оборонительных сооружений, а предприниматели — в пособничестве этому преступлению. Ущерб оценивается более чем в 1,4 млрд руб.
Бывший вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко в суде
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По версии следствия, замгубернатора области Николай Симоненко и гендиректор ГКУ «Управление капитального строительства» региона Евгений Жура «принимали объекты, несмотря на имеющиеся недостатки», «допустили завышение сметной стоимости, оплаты невыполненных работ и нарушение технологии строительства фортификационных сооружений», что привело к невозможности их использования. В преступном сговоре, по версии следствия, участвовали и подрядчики — руководитель брянских ООО «Гарден Билд» и ООО «Данила Мастер» Александр Яськов и Юрий Симоненко.
Фигуранты вину не признали. В итоге суд назначил Николаю Симоненко девять лет девять месяцев колонии общего режима, Евгению Журе — девять с половиной лет, обоим запрещено после освобождения занимать руководящие должности на госслужбе в течение двух лет девяти месяцев. Юрий Симоненко и Александр Яськов получили по восемь лет девять месяцев каждый. Суд удовлетворил иск Минфина о взыскании с осужденных в солидарном порядке суммы ущерба.
Защита будет обжаловать приговор.
Случаи злоупотреблений должностными полномочиями и хищений при строительстве оборонительных сооружений фиксировались и в других регионах. Например, в Белгородской области были арестованы замгубернатора и предприниматели по делу о коррупции при возведении фортификаций, ущерб по которому оценивался почти в 1 млрд рублей. Выяснилось, что чиновники обеспечивали заключение контрактов с недобросовестными подрядчиками и формальную приемку работ, получая за это незаконные вознаграждения.
Похожие эпизоды происходили и в Курской области, где расследуются уголовные дела о хищениях на общую сумму порядка 4 млрд рублей при строительстве оборонительных сооружений. В частности, бывшие руководители областной корпорации развития и предприниматели обвинялись в растрате около 153 млн рублей. При этом Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании с участников работ на границе и должностных лиц корпорации развития более 4 млрд рублей ущерба, поскольку, по мнению надзорного ведомства, фортификационные сооружения так и не были возведены, а деньги похищены.