Турция объявила Нетаньяху в международный розыск

Суд в Стамбуле выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в преступлениях против человечности. Об этом сообщает Turkiye Today. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о направлении запроса в Интерпол на розыск.

Решение было принято по итогам иска, поданного против господина Нетаньяху и других израильских чиновников. Иск связан с «Флотилией свободы», которую задержали власти Израиля на пути в сектор Газа в октябре 2025 года. В ноябре 2025 года стамбульский суд выдал предварительный ордер на арест Биньямина Нетаньяху и других официальных лиц Израиля по этому делу.

Список обвинений включает геноцид, умышленное причинение вреда, истязания, грабеж при отягчающих обстоятельствах, порчу имущества, незаконное лишение свободы и угон транспортных средств.

В апреле этого года прокуратура Стамбула потребовала для фигурантов дела пожизненного заключения при отягчающих обстоятельствах. Турецкие суды обладают юрисдикцией по этому делу в соответствии с нормами международного морского права, добавило ведомство.