Турция объявила Нетаньяху в международный розыск
Суд в Стамбуле выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в преступлениях против человечности. Об этом сообщает Turkiye Today. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о направлении запроса в Интерпол на розыск.
Решение было принято по итогам иска, поданного против господина Нетаньяху и других израильских чиновников. Иск связан с «Флотилией свободы», которую задержали власти Израиля на пути в сектор Газа в октябре 2025 года. В ноябре 2025 года стамбульский суд выдал предварительный ордер на арест Биньямина Нетаньяху и других официальных лиц Израиля по этому делу.
Список обвинений включает геноцид, умышленное причинение вреда, истязания, грабеж при отягчающих обстоятельствах, порчу имущества, незаконное лишение свободы и угон транспортных средств.
В апреле этого года прокуратура Стамбула потребовала для фигурантов дела пожизненного заключения при отягчающих обстоятельствах. Турецкие суды обладают юрисдикцией по этому делу в соответствии с нормами международного морского права, добавило ведомство.
За год до решения суда Стамбула, в ноябре 2024 года, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан уже запрашивал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта, обвиняя их в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время военной операции Израиля в секторе Газа. Аналогичные ордера были запрошены и на лидеров палестинского движения «Хамас». Однако принятие такого решения Международным уголовным судом было отложено из-за обращения Великобритании, которая является «другом суда», и могла представить независимые экспертные заключения.
Против возможного ордера МУС выступали США, которые в феврале 2025 года даже ввели санкции против Международного уголовного суда за его «незаконные действия» в отношении США и их союзников, в том числе Израиля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что МУС «злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест». Отсутствие ратификации Римского статута как Израилем, так и США, являлось одним из аргументов критиков МУС. Однако многие страны, включая ряд государств Евросоюза, поддержали позицию МУС в борьбе с безнаказанностью.