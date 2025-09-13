Главные новости за 8 – 13 сентября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

АО «Агроспецмонтаж» проиграло в апелляции прокуратуре Астраханской области. Надзорное ведомство подало иск к компании и управлению капитального строительства региона осенью прошлого года. Прокуратура установила, что чиновники и подрядчик искусственно раздробили единый контракт стоимостью 5 млн руб. на строительство газопровода в селах Володарского района на девять договоров до 600 тыс. руб. Истец настаивал, что сделано это было для того, чтобы формально уложиться в лимит, заключив контракты с единственным поставщиком без конкурса. Суды первой и апелляционной инстанций признали контракты ничтожными.

Группа «Русагро» планирует в октябре 2025 года запустить после реконструкции Аткарский маслоэкстракционный завод (МЭЗ) в Саратовской области. Выход на полную мощность предприятия запланирован на ноябрь этого же года.

В 2024 году Балаковский и Энгельсский районы не исполняли переданные им полномочия Госжилинспекции, сообщили на заседании комитета по ЖКХ в Саратовской облдуме. В ГЖИ отмечают, что с начала 2025 года районные власти стали работать лучше, тогда как данные Центра управления регионом свидетельствуют о росте жалоб жителей на работу управляющих компаний.

В Саратовской области насчитывается около 300 расселенных, но так и не снесенных аварийных домов. Прокуроры вынуждены обращаться в суд, чтобы обязать чиновников выполнить свою работу и обезопасить граждан. Несмотря на планы, в Саратове из 106 аварийных домов снесены только 38, в Энгельсе — всего один. Чиновники говорят о нехватке средств. Сотрудники прокуратуры указывают на безынициативность и пассивностей властей в вопросах восстановления жилищных прав граждан.

Управление мелиорации по Волгоградской области Минсельхоза РФ и московское ООО «Альянс-Строй» заключили контракты на реконструкцию Городищенской оросительной системы. Проект, призванный решить проблему нехватки воды для местных аграриев, стал продолжением конфликта между фермерами и «Волгоградмелиоводхозом», который в феврале 2024 года привел к сносу насосной станции и угрозе банкротства фермерских хозяйств. На данный момент «Альянс-Строй» уже исполняет подряды для Минсельхоза РФ и Астраханской области почти на 2,5 млрд. Теперь портфель обязательств компании с оборотом менее 500 млн руб. пополнился еще двумя контрактами на 4,3 млрд руб.

«Магнит» не смог обязать мэрию Волгограда на четверть снизить арендную плату за землю под шестью магазинами в областном центре. Сперва Арбитражный суд региона удовлетворил иск и снизил платежи с 238 до 157 млн руб. в год. Однако апелляционная инстанция отменила это решение. Суд установил, что компания подписала договор с оговоренной платой и утратила право оспаривать оценку после заключения соглашения. В иске «Тандеру» отказали и взыскали с компании судебные расходы.

Газпром взыскал с владельца астраханской ТЭЦ в АЦКК 20 млн руб. за газ.

Выборы обновят не менее половины гордумы Астрахани. За 36 мандатов борются 150 кандидатов от пяти партий. Даже если прямого приказа «сушить явку» не было, интерес к голосованию все равно ожидается низким, а результаты — предсказуемыми.

«Астра+» достроит детский сад-ясли на Агурина в Ахтубинске за 77 млн руб. Фирма завершит работы, которые не доделало ООО «Италбетон».

Суд в Саратове вынес приговор по делу об убийстве в реабилитационном центре «Новая жизнь». 25-летнего Руслана Мансурова три дня истязали, а затем в мороз вынесли на веранду завернутым в ковер, где он скончался. Организатору центра Дмитрию Кречину дали 17 лет строгого режима, его сообщникам — от 15 лет. Кречин вину не признает и намерен обжаловать приговор.

Мэрия Саратова сносит старые дома, не задаваясь вопросами об их исторической ценности, рассказали на Градозащитном совете при областной думе. Под снос попадают здания, обладающие архитектурной ценностью, но не имеющие охранного статуса. Градозащитники предлагают признавать такие дома памятниками. Чиновники мэрии интереса к проблеме не проявляют.

ООО «Мостдорстрой-сервис» (МДС-сервис) из Подмосковья заплатит 323,7 тыс. руб. администрации Приволжского района Астраханской области за причиненные убытки при исполнении госконтракта. Спор начался в декабре прошлого года по иску прокуратуры региона. В апреле 2023 года подведомственное чиновникам учреждение «Биом» заключило контракт с «МДС-сервис» на поставку оборудования для насосной станции в поселке Стекольного завода. Компания условия договора не исполнила.

Прокурором Дергачевского района Саратовской области стал Павел Жаворонков.

МКУ «Администрация кладбищ» в Саратове возглавил Юрий Иванов.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова проиграла в суде с ООО «С. И. Т. И.». С заявлением чиновники обратились в августе 2024 года и требовали от фирмы устранить недостатки при благоустройстве набережной. Речь идет о работах по контракту стоимостью 300 млн руб., заключенном в 2020 году и подразумевающем работы на набережной Космонавтов — на участке от Бабушкиного взвоза до Московской. Компания должна была установить новые дорожки, систему автополива, фонари и лавочки до октября 2021 года, но не успевала.

Ликеро-водочный завод под Саратовом предлагают купить за 200 млн руб.

В Пензенской области за определение нормативов накопления ТКО заплатят 28 млн руб. Государственный контракт предусматривает поэтапные работы в срок до 1 октября следующего года. Их объем — четыре условные единицы.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление об обновлении нормативной базы, которая регулирует деятельность природного зоологического заказника «Центральный».

Градсовет в Саратове обвинил «Принцип» в отсутствии ремонта Дома Яхимовича. Компания купила здание год назад, но работы по сохранению памятника архитектуры так и не начаты.

Союзмультфильм взыскал с астраханского торговца 50 тыс. за боди с зайцем и волком из «Ну, погоди!», которое продавалось по 300 рублей.

Заммэра Астрахани стал Андрей Лопоха из «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

В Саратове строительство фиджитал-центра за 100 млн руб. планируют начать в 2026 году. Его разместят у стадиона «Локомотив».

В Саратовской области снизилось количество абортов.

Прокуратура запросила 9,9 лет виновным в отравлении метиловым спиртом в ПФО. В июне 2023 года в Пензе три девушки были госпитализированы с признаками отравления после употребления алкоголя. Две из них — несовершеннолетние.

В Волгограде инженер Метроэлектротранса пойдет под суд за аферу с троллейбусами.

В Астрахани осужденные по «собачьему делу» сотрудники приюта отправлены в колонию. Приговор, вынесенный Ленинским райсудом в марте этого года фактическому владельцу ООО «ЭКОприют», экс-депутату гордумы Андрею Невлюдову (был членом муниципального собрания с 2017 по 2020 годы), директору приюта Валерию Кущенко и главному ветеринару Валентине Козновой, вступил в силу.

Власти Волгоградской области наняли СМИ для освещения успехов региона за 40 млн руб.

Саратовская область оказалась на первом месте по платежной дисциплине бизнеса.

Волгоградец за онлайн-бонусы получил от детей «нюдсы» и 17 лет строгого режима. Жертвами преступника стали дети в возрасте от 6 до 10 лет.

Депутат Буланов: К 2034 году рабочих рук в Саратове станет меньше на четверть.

В Саратовской области нет очередей на ЭКО, рассказали на совещании по демографии. Причина низкой рождаемости не только в финансовом положении семей, но и в западных ценностях, которые переняло общество.

В Энгельсе намерены распродать основные активы троллейбусного завода ЗАО «Тролза». Имущество оценили в 447 млн руб.

Самарец по заданию Украины привез в Саратов оружие и получил 19 лет колонии.

В Саратове повысят налог для букмекеров, но платить они не будут. В регионе решили установить максимум — 10 млн руб. за один процессинговый центр.

Муниципалитеты Саратовской области получат 1,38 млрд руб. на дороги в 2026 году. Регион перечисляет муниципалитетам 15% от сборов с топливных акцизов.

Волгоградцев арестовали за обещание служить в тылу. Фигуранты якобы взяли у знакомого 1,3 млн руб. за обещание устроить тому службу в тыловых частях по контракту с Минобороны.

Директор ГринПарка пойдет под суд за благоустройство набережной в Калаче-на-Дону.

Экс-замминистра спорта Саратовской области Андрея Абрашина оставили под стражей. Чиновник обвиняется в трех эпизодах мошенничества.

Нуждающегося в операции экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова семь месяцев держат в СИЗО. Срок содержания под стражей по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 1 ст. 285.4 УК РФ) был продлен по 27 октября в Волжском районном суде, несмотря на аргументы адвоката Татьяны Шиловой об отсутствии следственных действий и наличии проблем со здоровьем у Максима Шихалова.

Нина Шевченко