Чиновники Саратова проиграли суд по благоустройству набережной за 300 млн

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова проиграла в суде с ООО «С. И. Т. И.». Судья Арбитражного суда Саратовской области Елена Лиско постановила отказать в иске, следует из данных на сайте инстанции.

С заявлением чиновники обратились в августе 2024 года и требовали от фирмы устранить недостатки при благоустройстве набережной. Речь идет о работах по контракту стоимостью 300 млн руб., заключенном в 2020 году и подразумевающем работы на набережной Космонавтов — на участке от Бабушкиного взвоза до Московской. Компания должна была установить новые дорожки, систему автополива, фонари и лавочки до октября 2021 года, но не успевала. В декабре контракт расторгли по соглашению сторон. Однако впоследствии местные СМИ сообщали, что качество работ плохое: шатается облицовка ступеней, отвалился туф и другие недостатки.

Третьими лицами к делу были привлечены администрация Саратова, ООО «КУПИР-Проект» и ООО «Стандарт Качества», иными — самарское ООО «Меридиан», проводившее судебную экспертизу. Суд просил эксперта выяснить, соответствуют ли качество укладки плитки условиям контракта, является ли выявленные недостатки следствием нарушения технологии выполнения работ либо вызваны эксплуатацией или плохой погодой. Экспертизу назначили в апреле 2025 года и процесс постоянно откладывался для увеличения времени на ее проведение. В итоге, видимо, когда результаты поступили в суд, экспертизу рассмотрели, и суд вынес решение полностью отказать в иске комитету.

По данным ИАС Seldon. basis, ООО «С. И. Т. И.» создано в 2008 году, зарегистрировано в Москве. Директором и единственным владельцем является Сергей Рейнюк. В компании работают 99 человек, 2024 год она закончила с выручкой 374 млн руб. Ранее фирма выигрывала контракт на строительство Дворца водных видов спорта в Саратове, а также в 2020 году стала единственным участником аукциона на выполнение работ по строительству трамвайной линии от Мирного переулка до 6-й Дачной.

Ольга Симонова