В Саратовской области каждая десятая семья — многодетная. Об этом на парламентском часе о демографии и поддержке семей рассказал министр труда и соцзащиты области Денис Давыдов.

По словам чиновника, в регионе живет 246 тыс. семей. В них воспитывают более 433 тыс. детей, почти 92 тыс. — дети из многодетных семей. Каждая десятая семья — многодетная. Многодетные семьи могут получить социальный портфель, напомнил министр. Он состоит из 29 услуг социальной поддержки, которые предоставляют различные органы власти.

Так, минтруд помогает совмещать родительские обязанности с работой. С начала 2025 года в областную службу занятости за помощью в поиске работы обратились тысячи родителей: 81% среди обратившихся — женщины, около 19% родителей — многодетные, одинокие или воспитывают детей-инвалидов. С начала года работу нашли 564 родителя, остальные учится для дальнейшего трудоустройства.

Чтобы повысить престиж семей, которые достойно воспитывают детей, в регионе утвердили почетный знак губернатора «За достойное воспитание детей». Ежегодно лучшие семьи попадают на областную доску почета. Орден «Родительская слава» получили 7 семей. Звание «Мать-героиня» присвоили 4 женщинам. Его присваивают женщинам, которые родили и воспитывают 10 и более детей.

Депутат Денис Буланов (КПРФ) сказал, что семьям нужна стабильная работа и уверенность в будущем. Статистика показывает, что меры поддержки не работают. «Недавно федеральное правительство перестало публиковать демографическую статистику, а когда чиновники прячут цифры, это настораживает. К 2034 году нас ждет сокращение трудоспособного населения почти на четверть»,— предположил господин Буланов.

Татьяна Смирнова