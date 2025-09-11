В Саратовской области снизилось количество абортов

В Саратовской области за последний год количество абортов снизилось на 16,5%, сообщили на заседании Правительства. Губернатор Роман Бусаргин отметил, что улучшение демографической ситуации — приоритет для всех уровней власти.

Снижение числа абортов связано с комплексными мерами, включая поддержку беременных женщин. Губернатор подчеркнул, что эти службы играют важную роль, помогая почти 400 женщинам сохранить беременность.

Глава региона заявил, что развитию этой системы будет уделяться особое внимание. Он подчеркнул, что национальные проекты и федеральные программы дают такую возможность.

Нина Шевченко