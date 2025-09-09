Муниципалитеты Саратовской области получат 1,38 млрд на дороги в 2026 году

Саратовская область корректирует нормативы отчислений от акцизов на топливо в местные бюджеты на 2026 год. Соответствующий законопроект по инициативе губернатора Романа Бусаргина в областной парламент представил первый заместитель министра дорожного хозяйства области Сергей Никитин.

Саратовская область перечисляет муниципалитетам 15% от сборов с топливных акцизов. Из этих средств у местной власти формируются дорожные фонды. Сумма отчислений для каждого района зависит от длины его дорог. Всего область направит в местные бюджеты 1,38 млрд руб.

Законопроект уточняет дифференцированные нормативы отчислений на 2026 год. Размер отчислений для каждого муниципального образования зависит от длины автомобильных дорог местного значения на его территории. На начало 2025 года общая протяженность таких дорог в области составила 19,5 тыс. км.

Получателями средств станут все 328 муниципальных образований региона. В их число входят 3 городских округа, 1 муниципальный округ, 37 муниципальных районов, 37 городских поселений и 257 сельских поселений. По словам Сергея Никитина, все средства пойдут на содержание дорожного покрытия.

Законопроект заменяет приложение к существующему областному закону. Новое приложение содержит подробную таблицу с дифференцированными нормативами для каждого района и каждого поселения. Общая сумма всех нормативов составляет пятнадцать процентов. Из них 5,8 процента направляется в бюджеты муниципальных районов и округов, 9,2 процента поступает в бюджеты городских и сельских поселений. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года. Проект закона уже поддержан комитетом и вынесен на заседание областного парламента.

Татьяна Смирнова