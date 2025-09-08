«Русагро» запустит Аткарский МЭЗ после реконструкции в октябре

Группа «Русагро» планирует в октябре 2025 года запустить после реконструкции Аткарский маслоэкстракционный завод (МЭЗ) в Саратовской области. Выход на полную мощность предприятия запланирован на ноябрь этого же года. После модернизации мощность завода увеличится с 1,54 до 2,4 тыс. тонн переработки подсолнечника в сутки, что на 56% больше прежних показателей.

На площадке уже смонтировали все оборудование. Сейчас рабочие монтируют тепловые контуры зданий и прокладывают кабели. Пуско-наладочные работы начались на элеваторном комплексе. На объекте трудятся 700 человек.

Это уже вторая модернизация саратовских активов «Русагро» за последние годы. В 2024 году группа увеличила мощность Балаковского МЭЗа на 30%. Эти инвестиции помогли компании нарастить производство масложировой продукции в 2024 году на 55% — до 1,114 млн тонн.

«Русагро» владеет тремя предприятиями масложирового кластера в Саратовской области, которые ранее входили в холдинг «Солнечные продукты», приобретенный «Русагро» в 2018 году.

Никита Маркелов