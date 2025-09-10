Саратовская область оказалась на первом месте по платежной дисциплине бизнеса

С января 2024 года по август 2025 года доля просроченных займов в Саратовской области составила 1,1%. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса заемного финансирования «Финтим».

На втором месте по платежной дисциплине бизнеса оказалась Свердловская область с показателем 1,5%. В топ-5 также вошли Забайкальский край (3,3%), Красноярский край (6,6%) и Липецкая область (7%).

Аналитики сервиса «Финтим» отметили, что в этих регионах доля одобряемых займов превышает средний показатель по стране на 10-15 процентных пунктов, составляя от 85% до 95% в зависимости от месяца. Для сравнения, средняя доля просроченных займов по России за указанный период составила 27%.

Нина Шевченко