Экс-замминистра спорта Саратовской области Андрея Абрашина оставили под стражей

Саратовский областной суд оставил без изменения постановление суда первой инстанции, оставив под стражей экс-замминистра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрея Абрашина. Об этом сообщает ТАСС.

Андрей Абрашин обвиняется в трех эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В прошлом месяце Фрунзенский районный суд Саратова постановил отправить его под стражу на срок до 13 октября.

Адвокат Андрея Абрашина подала апелляционную жалобу, утверждая, что следователь не представил оснований для избрания такой меры пресечения. Со слов обвиняемого, он не собирается скрываться и препятствовать следствию, в настоящее время работает в другом месте и другом городе.

Павел Фролов