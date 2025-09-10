Власти Волгоградской области наняли СМИ для освещения успехов региона за 40 млн

Комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области заключил контракт стоимостью 39,8 млн руб. с МАУ «Информационное агентство Волгограда» (МАУ «ИАВ»). Документ был подписан 2 сентября сроком до 15 декабря этого года.

По контракту ИАВ должен организовать и реализовать комплексную PR-кампанию, направленную на информирование жителей Волгоградской области о достижениях и приоритетах социально-экономического развития региона. Ключевая задача медиа-поставщика — создавать и размещать позитивный контент о жизни области в главных СМИ, охватывающих все основные аудитории.

Объем работ включает 450 минут новостных сюжетов в эфире лицензированного телеканала, 10 новостных сообщений и две полноформатные программы по радио (по 35 минут каждая), Публикации в 37 газетах общей площадью более 235 тыс. кв. см, 87 новостных заметок (от 500 знаков) на сайтах с высокой месячной посещаемостью, 159 лонгридов (от 2000 знаков и 2 фото) на популярных интернет-площадках, размещение видеоконтента общей продолжительностью более 32,6 тыс. секунд. Темы для материалов должны заранее согласовываются с заказчиком и освещать все ключевые направления развития региона: от агропромышленного комплекса и здравоохранения до спорта, культуры и экологии, в рамках региональной стратегии до 2030 года.

МАУ «ИАВ» действует в Волгограде с 2017 года. Учреждение ведет деятельность в области телевизионного вещания. Директором с начала основания является Евгений Князев. Права учредителя осуществляют департамент муниципального имущества и администрация Волгограда. ИАВ участвовал в 11 госзакупках, из которых выиграл 85 контрактов на общую сумму 474 млн руб. Основной заказчик — Облкомтерполитики (20 закупок на 392,5 млн руб.). В роли заказчика ИАВ выступал 638 раз, подписал 610 контрактов на сумму 610 млн руб.

Нина Шевченко