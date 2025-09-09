Подвал затопило и лифт отключен

В 2024 году Балаковский и Энгельсский районы не исполняли переданные им полномочия Госжилинспекции, сообщили на заседании комитета по ЖКХ в Саратовской облдуме. В ГЖИ отмечают, что с начала 2025 года районные власти стали работать лучше, тогда как данные Центра управления регионом свидетельствуют о росте жалоб жителей на работу управляющих компаний. Одни из самых частых обращений касаются лифтов — те или работают неисправно, или вовсе остановлены. Юристы отмечают, что получить государственную поддержку на замену соответствующего оборудования непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чаще всего в Саратовской области люди жалуются на затопление подъездов и подвалов, неисправность или отключение лифтов, а таже некачественный ремонт дворов и подъездов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В 2024 году Балаковский и Энгельсский районы, взявшие на себя функции Госжилинспекции по работе с УК, фактически не исполняли свои обязанности. Об этом на заседании комитета по ЖКХ Саратовской областной думы сообщила исполняющая обязанности начальника Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) региона Юлия Абрамова.

Госпожа Абрамова напомнила, что в июне 2021 года полномочия ГЖИ в части взаимодействия с управляющими компаниями (УК) получил Саратов, а в 2022–2023 годах — Балаково и Энгельс. Именно на территории этих трех муниципальных образований находится более 65% всего объема многоквартирных домов, которые расположены в регионе.

По словам главного жилищного инспектора, ситуация с кадрами в муниципалитетах улучшилась — штаты увеличиваются. Из-за моратория правительства проверки начали проводиться только с прошлого года. «В 2024 году фактически только Саратов осуществлял в полном объеме переданные полномочия: проводил проверки, выдавал предписания, вел профилактическую работу, — сообщила госпожа Абрамова. — На территориях Энгельсского и Балаковского районов такая работа фактически не велась. Но хочу отметить, что они исправились»,— уточнила чиновница.

Были установлены факты ненадлежащего рассмотрения обращений граждан, со стороны муниципалитетов; не были сформированы планы проверок и программы профилактики, как того требует федеральный закон, уточнила Юлия Абрамова.

В конце 2024 года в ГЖИ начали поступать материалы из Энгельсского муниципального района. По словам главы ведомства, в этом году все три муниципальных образования «в полной мере используют все предоставленные им инструменты».

На текущий момент 2025 года из Саратова поступили материалы по 100 проверкам, из Энгельсского района — тоже 100 материалов. Из Балаковского муниципального района пока только 5.

«Остальные, наверное, еще в пути»,— предположила госпожа Абрамова.

У депутатов возникли вопросы к работе самой ГЖИ. К ним часто обращаются на приемах граждане и жалуются как на работу управляющих организаций, так и на невозможность призвать их к ответу. Также поступил вопрос о числе управляющих компаний, которые за последнее время были лишены лицензии.

Глава ГЖИ сообщила, что в 2024 году в судебном порядке две УК были лишены лицензии. Она объяснила это сложностью процедуры. Депутаты пригласили Юлию Абрамову прийти на прием к гражданам вместе с ними и выслушать людей, чтобы найти поводы для лишения УК лицензий.

«Из 14 тыс. обращений 52% — это обращения по вопросу содержания МКД, 34% — по вопросу начисления платы за коммунальные услуги, 12% — по факту предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и 2% — это нарушения правил управления»,— рассказал первый заместитель главы администрации МО «Город Саратов» Максим Сиденко.

По итогам 94 проверок выдано 71 предписание на устранение нарушений. В прокуратуру региона чиновники направили материалы о 39 случаях неисполнения требований муниципалитета. В 2024 году было объявлено 1396 предостережений, а на текущий момент 2025 года — 433, сообщил господин Сиденко.

На этом фоне жители Саратовской области стали чаще жаловаться на работу УК, что следует из статистики Центра управления регионом (ЦУР). Данные коллегам огласил зампред комитета по ЖКХ облдумы Дмитрий Полулях. По его словам, за весну—лето 2025 года жалоб на работу УК поступило на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего люди жалуются на затопление подъездов и подвалов, неисправность или отключение лифтов, некачественный ремонт мест общего пользования, ненадлежащие содержание и уборку мест общего пользования, содержание фасадов и кровли.

В платформу «Обратной связи» поступило 393 жалобы на управляющие компании за весну—лето текущего года. За аналогичный период 2024 года жалоб было 268, то есть рост составил порядка 46%, уточнил господин Полулях.

«Рост жалоб на управляющие компании во многом связан с проблемой лифтового оборудования»,— рассказал «Ъ — Средняя Волга» юрист Андрей Жбанчиков. «Многие лифты в домах советского периода давно исчерпали свой ресурс, а их замена требует значительных средств — около 3 млн руб. за один лифт»,— учтонил эксперт.

По его словам, существует программа софинансирования, однако ее условия сложны для собственников: необходимо внести 50% суммы, а невыполнение обязательств может привести к блокировке счета. При этом лифты остаются объектом повышенного внимания со стороны УК.

Господин Жбанчиков отмечает, что жалобы поступают не только от жителей старых домов, но и от собственников в новостройках, где проблемы связаны в основном со строительными недоделками. Наибольшее количество обращений возникает, когда дом достигает 15-летнего возраста,— рассказал юрист.

Татьяна Смирнова