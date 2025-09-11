Заммэра Астрахани стал бывший первый заместитель «ЛУКОЙЛА» Андрей Лопоха

В администрации Астрахани произошли кадровые изменения. Виталий Наумов покинул пост заместителя главы города.

Господин Наумов занимал эту должность с июня 2022 года. До этого он руководил администрацией Ленинского района и курировал ЖКХ.

Новым заместителем мэра назначен Андрей Лопоха. Ранее он был первым заместителем ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». Теперь господин Лопоха будет отвечать за капитальное строительство и гражданскую оборону.

Нина Шевченко