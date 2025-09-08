Дробление вышло из-под контроля

АО «Агроспецмонтаж» проиграло в апелляции прокуратуре Астраханской области. Надзорное ведомство подало иск к компании и управлению капитального строительства региона осенью прошлого года. Прокуратура установила, что чиновники и подрядчик искусственно раздробили единый контракт стоимостью 5 млн руб. на строительство газопровода в селах Володарского района на девять договоров до 600 тыс. руб. Истец настаивал, что сделано это было для того, чтобы формально уложиться в лимит, заключив контракты с единственным поставщиком без конкурса. Суды первой и апелляционной инстанций полностью поддержали позицию прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Агроспецмонтаж» должен был провести сети газоснабжения в Лебяжьем, Барановке, Сармантаевке, Нововасильево и Блиново Володарского района Астраханской области

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ «Агроспецмонтаж» должен был провести сети газоснабжения в Лебяжьем, Барановке, Сармантаевке, Нововасильево и Блиново Володарского района Астраханской области

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции, признав недействительными девять государственных контрактов общей стоимостью более 4,9 млн руб. на строительство газораспределительных сетей в Астраханской области. Суд установил, что сделки, заключенные в декабре 2023 года между управлением капитального строительства (УКС) региона и АО «Агроспецмонтаж», были искусственно раздроблены, что нарушило закон о госзакупках.

Иск подала прокуратура Астраханской области в интересах Министерства промышленности, торговли и энергетики региона в октябре прошлого года. Поводом стали результаты проверки, согласно которым УКС заключило в один день сразу ряд контрактов с компанией «Агроспецмонтаж» как с единственным поставщиком без конкурса. Сумма по каждому договору варьировалась от 454,1 тыс. руб. до 581,9 тыс., утверждало в суде надзорное ведомство. Истец настаивал, что чиновники и фирма раздробили единый проект, чтобы формально уложиться в лимит.

АО «Агроспецмонтаж» зарегистрировано в Камызяке Астраханской области в сентябре 1996 года. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. С мая 2022 года фирмой руководил Самвел Рстакян. Ранее, с 2018 года, компанией управлял Станислав Рстакян. По итогам 2023 года предприятие понесло убытки в размере 4,2 млн руб. при обороте 59 млн руб. Стоимость активов — 66 млн руб. Юрлицо участвовало в 78 госзакупках на сумму 2,5 млрд руб.

Согласно материалам суда, «Агроспецмонтаж» должен был провести сети газоснабжения в Володарском районе региона в Лебяжьем, Барановке, Сармантаевке, Нововасильево и Блиново. Завершить работы подрядчик должен был до мая 2024 года. На портале «ЕИС Закупки» информация о соответствующих девяти контрактах отсутствует.

Аналогичный единый контракт стоимостью 1,5 млн руб. УКС заключало в августе 2018 года с ООО «Ремонтно-строительное предприятие „Сантехник“». До конца года компании требовалось сдать объекты. Однако работы шли с нарушением графика, из-за чего заказчик штрафовал фирму как минимум четыре раза (на общую сумму 35 тыс. руб.). Несмотря на ненадлежащее исполнение организацией своих обязательств, контракт с ней был расторгнут только в январе 2024 года.

Прокуратура региона также установила, что подрядчик «Агроспецмонтаж» не завершил строительство газопровода в селах к указанному в контракте сроку. Арбитражный суд Астраханской области счел доводы ведомства убедительными и 18 июня этого года признал девять контрактов с АО «Агроспецмонтаж» недействительными и обязал компанию вернуть 4,9 млн руб. в областной бюджет.

Фирма с решением не согласилась и в июле подала жалобу. Но 5 сентября Двенадцатый арбитражный апелляционный суд полностью поддержал позицию первой инстанции и оставил решение в силе.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов считает решение суда обоснованным. «Непонятно, на что вообще в данной ситуации рассчитывало АО „Агроспецмонтаж“, избирая столь незамысловатую схему искусственного дробления единого проекта на девять частей, да еще с максимальным приближением каждой сделки к критической сумме — 600 тыс. руб.»,— прокомментировал юрист.

Господин Ушкалов отметил, что лишение подрядчика права на оплату выполненных работ является санкцией за обход законодательства о конкуренции. По его мнению, у суда не было оснований для отказа в иске, и решение было предсказуемым.

Нина Шевченко