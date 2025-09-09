Волгоградцев арестовали за обещание служить в тылу

В Волгограде двое местных жителей были арестованы после того, как якобы взяли у знакомого деньги за обещание устроить тому службу в тыловых частях по контракту с Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону, не уточняя должности и процессуальный статус фигурантов.

По данным правоохранительных органов, фигуранты оценили свои услуги в 1,3 млн рублей. Их задержали в момент передачи части денег.

СУ СК России по Волгоградской области возбудило дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Одному из фигурантов избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Второго фигуранта заключили под стражу на два месяца.

Никита Маркелов