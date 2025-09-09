В Саратове повысят налог для букмекеров, но платить они не будут

В Саратовской области планируют увеличить налоги для букмекерских контор. В областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности обсуждали соответствующие поправки в законодательство.

После изменений в федеральном законодательстве субъекты РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки. На данный момент в саратовской области она составляла 2,5-3 млн руб., теперь ее повысят до 10 млн руб. за один процессинговый центр. Речь идет о техническом центре или сервере, который обрабатывает ставки из букмекерских пунктов (офлайн или онлайн).

В Саратовской области решили установить максимум — 10 млн руб. за один процессинговый центр. При этом в регионе не зарегистрировано ни одного процессингового центра. Налогами облагаются только 24 пункта приема ставок букмекерских контор.

Депутат Ольга Лубкова (КПРФ) отметила, что, с одной стороны, региональный закон приводится в соответствие с федеральным, но при этом не планируется увеличение поступлений в бюджет из-за отсутствия процессинговых центров.

«Но это очень серьезный шаг, определенный заслон, граница перед теми процессинговыми центрами, которые хотели бы зайти в Саратовскую область»,— высказалась госпожа Лубкова.

Также она вспомнила «Спортлото» советского времени и подчеркнула, что эта игра сильно отличается от нынешних букмекерских контор, которые, по ее словам, являются «безусловным злом», и нужно продолжать двигаться в этом же направлении.

Татьяна Смирнова