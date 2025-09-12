Смерть в «Новой жизни»

Суд в Саратове вынес приговор по делу об убийстве в реабилитационном центре «Новая жизнь». 25-летнего Руслана Мансурова три дня истязали, а затем в мороз вынесли на веранду завернутым в ковер, где он скончался. Организатору центра Дмитрию Кречину дали 17 лет строгого режима, его сообщникам — от 15 лет. Кречин вину не признает и намерен обжаловать приговор.

Руслана Мансурова завернули в ковер и оставили на веранде в феврале 2023 года

Фото: Следком 64 Руслана Мансурова завернули в ковер и оставили на веранде в феврале 2023 года

Фото: Следком 64

Саратовский областной суд огласил приговор по делу об убийстве в реабилитационном центре «Новая жизнь». В феврале 2023 года 25-летнего Руслана Мансурова оставили на веранде замотанным в ковер.

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Кречин организовал частный реабилитационный центр для лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. Центр работал в Саратове под названием «Новая жизнь».

Суд установил, что руководитель центра, его сотрудник и несколько реабилитантов решили, что Руслан Мансуров нарушает внутренние правила. Они три дня систематически избивали его, обливали холодной водой, лишали еды и питья, а также привязывали к кровати.

Затем мужчину завернули в ковер, зафиксировали скотчем и веревками, после чего вынесли на мороз на веранду. Там он скончался от переохлаждения организма и асфиксии.

Приговор вынесли на основании вердикта коллегии присяжных, который огласили 7 августа. Подсудимых, в зависимости от роли каждого, признали виновными в убийстве (п. п. «д», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), истязаниях (п. п. «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и незаконном лишении свободы (п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Дмитрию Кречину как организатору центра назначили 17 лет колонии строгого режима. Вины он не признал, а решение суда будет обжаловать, рассказал «Ъ — Средняя Волга» его адвокат Андрей Соседов.

Четверо подопечных Кречина получили от 15 до 16 лет. Еще один фигурант, Алексей Алиев получил 2 года 1 месяц колонии-поселения. Его адвокат Андрей Боус рассказал «Ъ», что изначально его подзащитному вменялись также истязания над жертвой, но виновным фигуранта признали только в незаконном лишении свободы.

Двоих пациентов центра суд оправдал за отсутствием доказательств их причастности к преступлению. Дела в отношении еще двух фигурантов выделили в отдельное производство. Они подписали контракты с Министерством обороны и убыли в зону специальной военной операции.

После задержания Дмитрия Кречина реабилитационный центр «Новая жизнь» прекратил свою работу. Всех пациентов, не причастных к трагедии, перенаправили в другие клиники.

Никита Маркелов, Ольга Симонова