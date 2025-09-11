В Саратове строительство фиджитал-центра за 100 млн хотят начать в 2026 году

В Саратове планируют начать строительство фиджитал-центра в 2026 году, сообщила пресс-служба правительства региона. Новый объект будет включать площадки для мини-футбола, баскетбола, тренажеры и компьютерный центр, что совмещает традиционные и киберспортивные дисциплины.

Губернатор Роман Бусаргин на заседании правительства подчеркнул, что проектные работы и конкурсные процедуры должны быть завершены в этом году для своевременного начала строительства. Он отметил, что регион получил федеральную субсидию на реализацию проекта. Ранее для возведение фиджитал-центра была подана заявка в Минспорт России. Проект оценивался в 100 млн руб., сообщал глава регионального ведомства Олег Дубовенко в июне.

Фиджитал-центр разместят у стадиона «Локомотив». Роман Бусаргин подчеркнул важность этого проекта для молодежи, отметив, что в прошлом году саратовский спортсмен стал победителем международного турнира «Игры будущего».

Нина Шевченко