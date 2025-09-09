Пока не обрушились на головы

В Саратовской области насчитывается около 300 расселенных, но так и не снесенных аварийных домов. Прокуроры вынуждены обращаться в суд, чтобы обязать чиновников выполнить свою работу и обезопасить граждан. Несмотря на планы, в Саратове из 106 аварийных домов снесены только 38, в Энгельсе — всего один. Чиновники говорят о нехватке средств. Сотрудники прокуратуры указывают на безынициативность и пассивностей властей в вопросах восстановления жилищных прав граждан.

Фото: прокуратура Саратовской области Позицию надзора по сносу аварийных домов депутатам Саратовской облдумы представил и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением законов в социальной сфере прокуратуры региона Артур Воеводин

На совещании в областной думе и. о. начальника отдела по надзору за соблюдением законов в социальной сфере прокуратуры Саратовской области Артур Воеводин сообщил, что, по данным ведомства, в регионе есть 300 многоквартирных домов. Их уже расселили, но не снесли.

Больше всего таких домов в Саратове. Затем идут Энгельс, Балаково, Балашов.

Прокуратура считает, что чиновники нарушают закон: они поздно начинают процедуру признания домов аварийными. Только в этом году прокуратура Октябрьского района Саратова подала семь исков в суд. Она хочет заставить чиновников начать эту процедуру. Также иски подали прокуроры Волжского района Саратова, Ершовского района и Вольска. За два последних года надзор добился, чтобы власти признали аварийными 50 многоквартирных домов.

В аварийных домах конструкции могут обрушиться в любой момент. Полицейские должны патрулировать эти территории. Чтобы ограничить доступ к таким домам, прокурорам Волжского и Ленинского районов Саратова пришлось подать в суд. Они направили 8 исков о 11 опасных многоэтажках.

Чтобы решить проблему, нужно больше бюджетных денег. По информации прокуратуры, запланировано снести почти 100 многоквартирных домов. На это выделили 128,8 млн руб.

«Выявляемые нарушения свидетельствуют не только об отсутствии достаточного финансирования, но и о безынициативности и пассивности чиновников в восстановлении жилищных прав граждан»,— сказал Артур Воеводин.

Он уточнил, что только в 2025 году прокуратура подала в суд иски о сносе 34 проблемных домов.

Первый замглавы администрации Саратова Максим Сиденко рассказал, что в этом году в городе планируют снести 106 аварийных домов. Их уже расселили и освободили от прав третьих лиц. На сегодня снесли только 38. На 21 дом заключили контракты на снос. По 7 домам объявили конкурсы. Итоги аукциона подведут 11–15 сентября. Чиновник уверен, что план на 2025 год выполнят. На эти цели запланировали 119,3 млн руб.

В Энгельсе за весь год снесли только один аварийный дом в Летном городке. Первый замглавы администрации Энгельсского района Евгений Шпольский объяснил, что раньше этого не делали, потому что в доме не хотела съезжать женщина. Чиновник признал, что нужно снести 28 домов. Из них 8 — это 3—5-этажные дома, 20 — небольшие дома на 5–8 квартир.

«Приступить к сносу этих домов мы пока не можем, потому что окончательно у нас не расселен ни один дом»,— сказал господин Шпольский.

Он не стал объяснять, почему люди не соглашаются на условия расселения. Из его отчета ясно, что 200 семей не хотят покидать старое жилье, хотя оно опасно для жизни. Энгельсу нужны деньги на расчистку территории под 25 домами. Их снесли еще до 2017 года. На это требуется 55 млн руб., но областное правительство эти деньги не выделило, резюмировал чиновник.

Депутат Дмитрий Полулях («Единая Россия») сказал, что аварийные дома нужно сносить вовремя, чтобы обезопасить людей. Он рекомендовал муниципалитетам подсчитать, сколько денег требуется на снос домов, и обратиться с просьбой в бюджетную комиссию парламента, которая скоро соберется на заседание.

Татьяна Смирнова