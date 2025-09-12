Несносные памятники

Мэрия Саратова сносит старые дома, не задаваясь вопросами об их исторической ценности, рассказали на Градозащитном совете при областной думе. Под снос попадают здания, обладающие архитектурной ценностью, но не имеющие охранного статуса. Градозащитники предлагают признавать такие дома памятниками. Чиновники мэрии интереса к проблеме не проявляют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реставрация старинных домов обходится в сотни миллионов рублей

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Реставрация старинных домов обходится в сотни миллионов рублей

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Чиновники мэрии Саратова стремятся быстрее исполнять программу по переселению из ветхого и аварийного жилья и сносят все, что не имеет охранного статуса, рассказал на заседании председатель градозащитного совета Владимир Лешуков. По его словам, в мэрии не размышляют, обладает дом признаками объекта культурного наследия или нет, — все идет под экскаватор.

Блогер и краевед Денис Жабкин подчеркнул, что за последние пять лет эту проблему так и не решили, снос ценных домов продолжается. В Саратове сейчас находится 1171 аварийный дом, в ближайшие годы планируют снести 300 из них. Большинство исторических зданий стоит в центре города, в его исторической части. Господин Жабкин сказал, что в этот список попали здания, которые имеют архитектурную ценность для областного центра.

«Если это не объект культурного наследия, который нельзя сносить, то дом, по текущим нормативам, город снести обязан и отчитаться об этом, — напомнил законодательство градозащитник. — Так от нас уходит историческая среда, которая формирует облик Саратова».

За последние 5 лет в Саратове снесли дом № 52 по ул. Некрасова. По адресу ул. Чернышевского, 191 раньше стоял Дом речного пароходства, а теперь там парковка. По словам Жабкина, ценным был и памятник на ул. Мичурина/Соборная. Инвесторы хотели его взять и отреставрировать за свой счет, но вместо этого объект уничтожили.

В скором времени та же участь может постигнуть Дом Юматовых на Провиантской; дом на Чернышевского, 128 (там останавливался император Александр II); дома по ул. Пушкина, 20; Гоголя, 94; «Бабушкин взвоз», 12, 14; Киселева, 62; Челюскинцев, 103, рассказал Денис Жабкин.

На совете напомнили, что реставрация старинного дома стоит десятки, а то и сотни миллионов рублей. Признать дом аварийным и снести его бюджету обходится намного дешевле.

В Саратове теперь жители, которые не добиваются помощи от чиновников, сами готовы отстаивать свои дома. Так, жильцы дома № 29 по Большой Казачьей требуют не признавать их дом аварийным. Горожанам приходится защищать и дом № 55 по ул. Горького, напомнил градозащитник.

В качестве решения проблемы Денис Жабкин предложил активнее выявлять объекты культурного наследия, чтобы запретить снос зданий. Также господин Жабкин рассказал о возможности переводить памятники из жилого в нежилой фонд и далее продавать или передавать инвесторам.

Другой вариант — создавать новые правовые формы, вводить понятие «средовой объект» (по закону такие дома нельзя будет сносить, но на них не будет таких финансовых обременений, как на ОКН). Владимир Лешуков сообщил, что статус средового объекта утверждают на федеральном уровне. И неизвестно, когда это произойдет.

«У нас 152 ОКН. Самый верный и единственный на сегодняшний день способ сохранить исторические здания — это выявлять все ценные объекты как памятники и ставить их под охрану государства»,— сказал господин Лешуков. При этом он сам признал, что этот процесс тормозят чиновники. А те дома, что признают памятниками, выводят из охранного статуса по суду.

Представители городской администрации, присутствовавшие на совещании, градозащитников не поддержали и своих соображений о том, как защитить исторический облик Саратова, не высказали.

По итогам встречи председатель совета предложил снова подавать заявления на ценные дома, которые назвал Денис Жабкин, и добиваться, чтобы их признали ОКН. А также он запросил у муниципалитета адреса домов, которые готовят к сносу, чтобы оценить, есть ли среди них исторически ценные здания. Чиновники пообещали предоставить списки, но других обещаний давать не стали. Сохранить архитектуру, по его словам, нужно не для туристов, которые приезжают в Саратов, а для самих жителей, для будущих поколений.

Татьяна Смирнова