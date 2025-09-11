Градсовет в Саратове обвинил «Принцип» в отсутствии ремонта Дома Яхимовича

Год назад Дом Яхимовича купило ООО «Принцип», но ремонтные работы до сих пор не начаты. О судьбе этого памятника архитектуры, а также о поведении нового собственника говорили в областной думе на заседании Градозащитного совета.

Председатель Градозащитного совета Владимир Лешуков по вопросу планов по сохранению доходного дома В. А. Яхимовича (ул. Советская, 5) хотел предоставить слово Антону Степанову. Его компания, ООО «Принцип, год назад приобрела этот памятник архитектуры. Однако инвестор на заседание совета не явился.

«Ежемесячно саратовцы жалуются на состояние Дома Яхимовича», — рассказал Владимир Лешуков. После продажи его должны были восстановить, перепрофилировать и сделать полезным для горожан. Владимир Лешуков также напомнил, что шефство над этим объектом взял председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Через журналистов председатель совета обратился к Антону Степанову: «Если вы не придёте на совет, значит, мы обсудим вопрос без вас, и это гораздо хуже, чем если вам придется отвечать на неудобные вопросы».

Председатель комитета по культурному наследию Владимир Мухин ответил, что тоже не знает, где инвестор. Но он рассказал, что в комитете и без участия инвестора занялись вопросом сохранения памятника. Разработку проектной документации запланировали на 2026 год, а к 2028 году планируют полностью отреставрировать здание.

