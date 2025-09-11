«Ни в лицо, ни по фамилии»

В пятницу начинаются трехдневные выборы в новый созыв городской думы Астрахани. За 36 мандатов борются 150 кандидатов от пяти партий. Даже если прямого приказа «сушить явку» не было, интерес к голосованию все равно ожидается низким, а результаты — предсказуемыми, уверены собеседники «Ъ». При этом новые фамилии появятся как минимум у половины депутатов: ровно столько из уходящего созыва отказались от попытки продлить полномочия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам выборов пять лет назад «единороссы» получили 22 мандата, «справедливороссы» — 4, еще по два у ЛДПР и КПРФ и 6 победителей-самовыдвиженцев.

Фото: Астраханская городская дума

12-14 сентября в Астрахани изберут восьмой созыв гордумы. За 36 мест в городском собрании — все по одномандатным округам — боролись 165 кандидатов, но в итоговых списках осталось 150. Документы 11 кандидатов не зарегистрировали уже на стадии подачи — трое самовыдвиженцев, пятеро от обкома КПРФ, один представитель «Справедливой России — патриотов — за правду», а также самый опытный в этой группе — представитель «Яблока» Елена Ширяева. Она еще в 2016 году безуспешно баллотировалась от той же партии в областную думу.

Еще четверо кандидатов — двое от «СРПзП» и по одному от ЛДПР и КПРФ — выбыли после регистрации. В итоге «Единая Россия» выставила кандидатов во всех округах, ЛДПР и «Новые люди» — в 35, «СРПзП» — в 33, а кандидаты от КПРФ баллотируются только в 12 округах.

Из 36 действующих депутатов на продление мандата претендуют ровно половина — 18 человек во главе с председателем уходящего созыва Игорем Седовым.

По итогам выборов пять лет назад «единороссы» получили 22 мандата, «справедливороссы» — 4, еще по два у ЛДПР и КПРФ и 6 победителей-самовыдвиженцев. Однако за время работы партийный расклад изменился. Сейчас фракцию «Единой России» составляют 32 депутата, включая Анну Лаптеву. Она победила на довыборах по округу, который в 2021 году оставил коммунист Владислав Коняев, ушедший в облдуму. Еще один член фракции «ЕР» — вице-спикер Александр Календр. В 2020 году он избирался от «СРПЗП». Госпожа Лаптева не претендует на новый мандат, в отличие от Александра Календра.

Разные собеседники «Ъ — Средняя Волга», в том числе в администрации губернатора, утверждают, что в случае победы он станет главным кандидатом на пост спикера. Календр известен, в том числе, попыткой возглавить городскую администрацию.

Еще один бывший претендент на кресло сити-менеджера, заместитель гендиректора МУП «Астрводоканал» Василий Ворох, в 2020 году избранный от эсеров, позднее перешел в «Родину». Но этот один из самых известных астраханских политиков последнего десятилетия в новый созыв не идет. Как и Илья Житерев, который был депутатом не только уходящего, но и четвертого (с 2007 года) и пятого созывов.

Не будет и коммуниста Халита Аитова, который отработал в гордуме два созыва, а также участвовал в областных выборах и в последней кампании в Госдуму.

Господин Аитов пояснил, что это его «сугубо личное решение». Он оставил для себя возможность рассматривать «разные перспективы в будущем». «Время изменилось, слишком много факторов влияют на итоговый результат, в том числе внимание людей. Явка, как правило, низкая, а это дает преимущество административному ресурсу. Привлечь свой ядерный электорат — это очень трудоемкий процесс»,— пояснил коммунист. При этом он выразил уверенность, что среди его однопартийцев есть «яркие активные люди», которые могут претендовать на победу на нескольких округах.

«Там (в реготделении КПРФ — „Ъ“) люди уходят, потому что стало похоже не на партию, а на полицейский участок»,— поделился источник, близкий к верхушке администрации губернатора. Он намекал на стиль руководства первого секретаря обкома Сергея Севастьянова, выходца из силовых структур.

В последние недели активность проявляет ЛДПР. Ряду кандидатов от этой партии публично помогает известный депутат областной думы Евгений Дунаев. Он покинул «СРПзП» после кризиса в региональном отделении, который закончился исключением из партии и признанием иноагентом сооснователя «Справедливой России» Олега Шеина. С тех пор позиция «СРПзП» в регионе существенно ослабла, объяснил господин Дунаев.

Собеседник «Ъ» симпатий к ЛДПР не скрывает, объясняя, что «пока просто сотрудничает» с коллективом со схожими взглядами.

«Власть сделала все, чтобы у людей было отвращение к выборам. Очень много людей разочарованных и с установкой: от нас ничего не зависит. Депутатов никто не знает — ни в лицо, ни по фамилии. Я сейчас провел под сотню встреч, задаю вопрос, а кто у вас сейчас, наверное, процентов 5% отвечают»,— рассказал Евгений Дунаев.

Среди кандидатов от «Новых людей» — бывший участник выборов губернатора Астраханской области Виталий Бахилин. В сентябре прошлого года господин Бахилин стал четвертым на выборах главы региона, получив 4,09%. Соперником по округу 45-летнему гендиректору ООО «Фрегат» «Единая Россия» выставила 27-летнего руководителя регионального штаба «ЮНАРМИИ» Павла Мамонтова без опыта электоральных кампаний. Также за мандат поборются сварщик Николай Посявин («СРПзП») и инженер Денис Драгой (ЛДПР) уже пробовали свои силы на выборах по одному разу, но безуспешно.

«Для Игоря Бабушкина (губернатора Астраханской области — „Ъ“) отсутствие шума — главный показатель эффективности»,— уверен анонимный собеседник «Ъ» с опытом работы на астраханских выборах в штабах в трех партий включая «Единую Россию».

Голосование пройдет на 193 избирательных участках. На 70 из них установят комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). По 16 комплексов будут работать на участках в Кировском и Трусовском районах, по 19 — в Ленинском и Советском. По данным на 1 июля этого года в Астрахани немногим более 358 тыс. избирателей. На прошлых выборах явка составила 14,1%.

Рустам Гайфуллин