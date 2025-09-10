В Саратовской области нет очередей на ЭКО, рассказали на совещании по демографии

В Саратовской области благодаря процедуре ЭКО за 7 месяцев этого года родился 141 ребенок. Об этом в облдуме на правительственном часе по вопросам демографии рассказал замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

В регионе жители могут бесплатно пройти подготовительный этап программы экстракорпорального оплодотворения, включающий необходимые генетические и гормональные исследования. При этом дополнительное обследование не предусмотрено системой обязательного медицинского страхования. Средства субсидии из федерального бюджета на эти цели выделены клиническому перинатальному центру, на базе которого проводятся исследования. На 2025 год предусмотрено около 48 млн руб.

«Сегодня благодаря совершенствованию вспомогательных репродуктивных технологий в регионе отсутствует очередь на проведение процедур экстракорпорального оплодотворения»,— рассказал господин Грайфер.

«Если раньше матерями становились женщины от 20 до 25 лет, то с 2000 года ситуация изменилась, — подчеркнул замминистра. — Сейчас в основном женщины рожают первого ребенка после 25 лет». Господин Грайфер добавил, что чем позже женщина рожает детей, тем меньше детей, скорее всего, будет в семье.

Причина низкой рождаемости не только в финансовом положении семей, но и в западных ценностях, которые переняло общество, предположил депутат Артем Чеботарев (СРПзП).

Также дело в изоляции молодых мам: женщина вынуждена сидеть дома одна с ребенком, пока супруг зарабатывает деньги. Ей сложно выйти из дома, она лишена общения, исключена из общественной жизни. Спасение молодых мам от одиночества — одно из направлений для работы, уверен Артем Чеботарев.

Татьяна Смирнова