Союзмультфильм взыскал с астраханского торговца 50 тыс. за боди с «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» выиграла дело в Кировском районном суде Астрахани против предпринимателя за незаконное использование товарных знаков мультсериала «Ну, погоди!». Суд постановил взыскать с ответчика 50 тыс. рублей за продажу контрафактной продукции, сообщила пресс-служба Кировского райсуда.

15 февраля 2025 года был зафиксирован факт продажи боди с изображениями Волка и Зайца. Кассовый чек показал, что товар был продан за 300 руб. У ответчика не было разрешения на использование товарных знаков «Союзмультфильма», а на товаре отсутствовала маркировка, подтверждающая лицензионность продукции.

Суд постановил взыскать с ответчика 25 тыс. руб. за нарушение прав на товарный знак с изображением Волка и столько же за товарный знак с изображением Зайца. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Нина Шевченко