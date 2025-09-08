Нуждающегося в операции экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова семь месяцев держат в СИЗО

Саратовский областной суд сегодня, 8 сентября, рассмотрел жалобу стороны защиты на продление ареста экс-гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» Максима Шихалова. Заседание вела судья Светлана Васина.

Срок содержания под стражей по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 1 ст. 285.4 УК РФ) был продлен по 27 октября в Волжском районном суде 25 августа, несмотря на аргументы адвоката Татьяны Шиловой об отсутствии следственных действий и наличии проблем со здоровьем у Максима Шихалова. По версии следствия, в 2021 году Максим Шихалов, будучи гендиректором АО «КБПА», способствовал заключению договора на аренду дизель-генераторной установки, тем самым причинив ущерб предприятию. Задержание прошло в марте 2025 года за день до его предполагаемого назначения руководителем на пермское предприятие «Редуктор-ПМ». Таким образом, в общей сложности он проведет под арестом уже более семи месяцев.

Сторона защита сегодня на заседании приобщила к делу различные документы, поручительства от президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, начальника ГУ МЧС по Саратовской области Алексея Татаркина, главы Духовного управления мусульман Поволжья Мукаддаса-хазрата Бибарсова и других. Суд не принял лишь результаты баллистической экспертизы двух наградных пистолетов, изъятых в марте 2025 года. Адвокат планировала приобщить документ к делу, указывая на то, что экспертиза была проведена лишь в июле, несмотря на изъятие оружия в марте 2025 года. Кроме того, предполагается допрос одного из свидетелей, которого две недели назад ради этого этапировали из колонии. Но, по словам Шиловой, никаких следственных действий с ним также не проводится.

«Дважды писались ходатайства со стороны защиты и дважды по ним допрашивался Шихалов. Более никаких следственных действий, допросов, очных ставок с ним не проводится. Продлеваемся по одним и тем же причинам. Но что мешало следователю после возбуждения дела выполнить необходимые следственные действия? У нас один эпизод, который не представляет особой сложности — договор аренды дизель-генераторного устройства, который никакого отношения к гособоронзаказу не имеет, это обычный гражданско-правовой договор»,— отметила Татьяна Шилова.

На тему ошибок в обвинении высказался по видеосвязи из СИЗО и Максим Шихалов. Он поддержал адвоката в утверждении о том, что договор на аренду был заключен не на ту сумму, которая вменяется следственным комитетом, — 19 млн руб. На самом деле контракт заключен на 12 млн руб. на пять лет, но был расторгнут раньше, и выплаченная за аренду сумма составила 4 млн руб. Кроме того, он как гендиректор АО «КБПА» не входил в закупочную комиссию и не подписывал договор аренды, утверждает Шихалов.

«Через 13 дней будет ровно семь месяцев, как я нахожусь под стражей. У следственной комиссии ко мне никаких вопросов нет, никто из них не может сказать, в чем моя вина. К тому же в СИЗО у меня сохраняется необходимость в квалифицированной помощи врачей-кардиологов и последующей операции», — заявил экс-гендиректор КБПА.

Максим Шихалов и его защитник просили избрать ему любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Однако Светлана Васина в совещательной комнате решила по-другому: постановление Волжского районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Ольга Симонова