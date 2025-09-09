Директор ГринПарка пойдет под суд за благоустройство набережной в Калаче-на-Дону

В Волгограде суд рассмотрит в отношении директора коммерческой строительной организации уголовное дело о многомиллионном мошенничестве при реализации муниципального контракта (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о Елене Зелениной, которая руководит ООО «ГринПарк».

По данным пресс-службы СУ СКР по Волгоградской области, Елена Зеленина заключила муниципальный контракт на комплексное благоустройство прибрежной территории «Петровская набережная» в городе Калач-на-Дону стоимостью более 89 млн руб. в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В документацию она в полном объеме включила часть невыполненных работ, которые заказчик оплатил.

ООО «Гринпарк» с 2015 года работает в сфере ландшафтного благоустройства, и с 2016 года компанию возглавляет единственный учредитель Елена Владимировна Зеленина. Коллектив насчитывает 8 человек, деятельность сосредоточена в Волгоградской области. В 2024 году выручка достигла 235 млн руб., а убыток составил 10,4 млн руб.. «Гринпарк» заключил 45 государственных контрактов на 903 млн руб. и сотрудничает с муниципальными заказчиками, такими как МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района» и МБУ «Волгоградзеленхоз». Компания выполняет комплексные проекты, включая благоустройство проспекта Металлургов, пешеходной зоны на улице Дзержинского и других значимых общественных пространств Волгограда.

В соответствии с контрактом подрядчику предстояло завершить благоустройство до 1 ноября 2022 года. На набережной в городе Калач-на-Дону должны были появиться беседки, входная группа, амфитеатр, лестницы, водопровод, канализация, покрытие в границах участка, подпорные стены из габионов.

Судебная экспертиза показала, что указанными действиями Елена Зеленина причинила ущерб заказчику на сумму более 7,8 млн руб. В ближайшее время уголовное дело направят в суд на рассмотрение. Фигурантка отправлена под домашний арест.

Павел Фролов